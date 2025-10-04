DIRECT. Metz - Marseille : l'OM accroché, le poteau pour Greenwood ! Suivez la 2e période

Avant la trève, Marseille vise un nouveau succès en Ligue 1 à Metz. Mais, sur la pelouse de la lanterne rouge messine, l'OM n'a pas trouvé l'ouverture en première période ! Suivez le match en direct commenté.

En direct

18:03 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

17:49 - Mi-temps ! (0-0) C'est la pause au stade Saint-Symphorien où l'Olympique de Marseille est tenu en échec par le FC Metz. Les Olympiens payent leur manque d'efficacité dans le dernier geste, à l'image du poteau trouvé par Mason Greenwood.

17:47 - Corner messin (0-0, 45+2e) Deuxième coup de pied de coin pour le FC Metz, mais ça ne donne rien.

17:46 - Trois minutes (0-0, 45e) Trois minutes de temps additionnel dans cette première mi-temps.

17:42 - Kouao en retard (0-0, 42e) Koffi Kouao peut s'en vouloir ! Sur une contre-attaque, le piston est servi après une belle projection. Il laisse le ballon rebondir et se fait prendre par la trajectoire. Sa reprise est totalement manquée.

17:41 - Statu-quo (0-0, 40e) Après deux minutes de temps-fort pour les Grenats, les Marseillais reprennent la pression.

17:38 - Les Marseillais imprécis ! (0-0, 38e) Dans des petits espaces, Greenwood, O'Riley et Vaz combinent. Le milieu offensif trouve l'attaquant qui effectue une madjer. Fischer capte le cuir.

17:37 - Kouao avait tout vu (0-0, 37e) Superbe tacle de Koffi Kouao ! Sur un une-deux entre Greenwood et Paixao, le latéral tacle le cuir dans les pieds du Brésilien.

17:36 - Centré raté (0-0, 36e) Bien décalé dans le couloir gauche, Jessy Deminguet travaille un centre qui finit directement en dehors des limites du terrain.

17:35 - Premier corner (0-0, 35e) Contre-attaque des Grenats et Gauthier Hein centre au second poteau. En retard, Igor Paixao parvient à revenir pour dégager le cuir de la tête en corner.

17:34 - Weah s'en veut ! (0-0, 34e) Sur une nouvelle montée offensive, Timothy Weah lève la tête mais son centre en retrait finit dans des pieds messins.

17:34 - Nombreuses erreurs (0-0, 34e) Les imprécisions sont nombreuses chez les Messins qui manquent de nombreuses passes.

17:33 - Vaz fait faute (0-0, 33e) Devancé par Sané sur une passe en profondeur de Greenwood, Robinho Vaz fait faute.

17:31 - Ça se rapproche ! (0-0, 30e) Le poteau pour Greenwood ! Trouvé sur aile droite, l'Anglais repique vers le centre de la surface avant de croiser complètement son tir au premier poteau. Fischer se détend bien mais il est battu. C'est finalement le poteau gauche qui sauve le FC Metz.

17:30 - Risque pris (0-0, 30e) Devant sa surface, Traoré est servi par Fischer. Le milieu veut remiser sur Colin mais sa passe est écrasée. Les Grenats s'en sortent.

17:28 - Possession flagrante (0-0, 28e) À l'approche de la demi-heure de jeu, la possession est largement à l'avantage de l'OM (71% contre 29 pour Metz).

17:26 - Paixao touché (0-0, 26e) Alors qu'il avait passé Kouao s'un crochet extérieur, Igor Paixao frappe soudainement. Si le tir est contré, le Brésilien se plaint de la cuisse.

17:24 - Pas de faute (0-0, 24e) Parti seul, Robinho Vaz la joue en solitaire alors que Mason Greenwood réclamait le ballon. L'attaque tombe mais Clément Turpin ne siffle pas de faute.

17:22 - Emerson croise trop (0-0, 22e) Lancé à toute vitesse, Emerson veut tenter sa chance mais la frappe est trop croisée.

17:21 - Changement effectué (0-0, 21e) L'infirmerie se remplit pour le FC Metz. Blessé, Gbamin est remplacé par Colin qui glisse dans la défense à trois.

17:20 - Du changement se prépare ! (0-0, 19e) C'est terminé pour Jean-Philippe Gbamin ! Touché aux côtes, l'ancien joueur de Lens va céder sa place à Maxime Colin.

17:18 - Gbamin touché (0-0, 17e) Après ce contact et ce duel avec Vaz, Gbamin est touché à l'épaule.

17:15 - L'OM réclame un penalty ! (0-0, 15e) Une décision qui va faire parler ! Lancé dans le dos de Gbamin, Vaz entre dans la surface avant de s'écrouler au contact avec le défenseur des Grenats. La chaussure est enlevée mais Clément Turpin ne siffle pas de penalty. De Zerbi n'en revient pas.

17:14 - Les Grenats dominés ! (0-0, 13e) Dans ce premier quart d'heure, les joueurs de Stéphane Le Mignan sont complètement dominés par les Marseillais qui ont installé leur jeu.