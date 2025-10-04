Metz - Marseille : "Un gros effort à fournir"... À Metz, De Zerbi veut clôturer un mois de septembre parfait avant la trêve

Après la victoire mardi face à l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions, l'OM fait son retour en Ligue 1 avec un déplacement à Metz. De Zerbi espère passer la trêve internationale avec un dernier succès.

Un 100% en Ligue 1 au mois de septembre ? À Metz, l'Olympique de Marseille arrive en grande forme. Après avoir vaincu le Paris FC (5-2), le Paris Saint-Germain (1-0) et Strasbourg (1-2), les Olympiens se déplacent en Moselle avec l'opportunité d'enchaîner un quatrième succès de rang en championnat. Une occasion que Roberto De Zerbi aimerait saisir comme il l'a confirmé en conférence de presse : "C'est un gros effort à fournir demain. Metz a perdu a perdu des matchs dans les fins de match donc ça va être difficile, qui plus est à l'extérieur. Il va falloir bien jouer, ne pas risquer, être cynique en attaque et exploiter au mieux les occasions. L'équipe se sent bien, un peu fatiguée évidemment car les matchs s'enchaînent".

Néanmoins, le technicien transalpin craint le bloc regroupé des Messins : "Ce sont des matchs différents. Toutes les équipes souffrent de ces matchs, face à une équipe très fermée, très physique. Toutes les grandes équipes ont dû mal à affronter ce genre d'équipe et nous encore plus car on veut être une grande équipe et on ne l'est pas encore. Il faut lutter avec nos qualités, l'envie. Peut-être que la qualité qu'on a est plus élevée car on joue dans d'autres compétitions. Mais si tu ne mets pas l'envie sur le terrain, les qualités d'une équipe qui est normalement supérieure ne se voient pas".

Trois absents à l'OM

Pour cette affiche de la septième journée, De Zerbi sera privé de Geoffrey Kondogbia, Traoré Junior et Facundo Medina qui s'est tordu la cheville face à l'Ajax Amsterdam ce mardi (4-0). Si Balerdi est incertain, l'entraîneur de l'OM espère compter sur Amine Gouiri qui devrait être titulaire : "Je le vois toujours en forme. Je ne pense pas qu'il se pose autant que questions que vous. Il est serein il sait qu'il peut jouer et rentrer en deuxième mi-temps. Il y a énormément de matchs. Cette année c'est simple pour moi de gérer le groupe: il y a tellement de matchs que tout le monde joue. Au final, c'est le terrain qui parle. Je n'aime pas faire de tests. Mais Gouiri est un joueur fort". Double buteur et passeur décisif mardi en Ligue des champions, Igor Paixao sera bien présent : "Parfois sur certains joueurs il faut investir en amont si on veut améliorer la condition physique et morale aussi. Quand ils sont sur le terrain, c'est la meilleure formule pour les aider. J'essaie de le faire jouer tout le temps. Quand il commence à baisser au niveau de son rendement, qu'il risque la blessure ou de trop se fatiguer, je le remplace. Mais Paixao est en train de revenir au niveau qu'on lui connaissait avant".

Un effectif messin décimé

Face à l'OM, Stéphane Le Mignan ne pourra pas compter sur Benjamin Stambouli (genou), Malick Mbaye et Joseph Mangondo (phase de reprise), Michel Mboula (ischio-jambiers) et Ousmane Ba (adducteurs). Toujours sans victoire depuis le début de la saison, le FC Metz est la lanterne rouge du championnat. Si les Messins manquent cruellement d'efficacité sur le front de l'attaque, l'Olympique de Marseille arrive dans une très bonne dynamique, Stéphane Le Mignan s'attend à un match compliqué pour ses joueurs : "C'est une équipe qui est capable de battre les plus grands clubs européens. Elle a rivalisé à Madrid, battu le PSG puis l'Ajax. Elle a beaucoup progressé avec une bonne fin de mercato et a l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe aussi. Les Marseillais sont en confiance donc ça rajoute de la qualité. On s'attend à plus défendre et il faudra exploiter chaque opportunité. Mais bien défendre, c'est aussi avoir le ballon, donc à nous d'avoir quelques temps de possession pour ne pas être qu'acculés devant notre but. On a montré contre Monaco et Lyon qu'on en était capable".

À quelle heure débute Metz - Marseille ?

Le coup d'envoi du match de la septième journée de la Ligue 1 opposant le FC Metz à l'Olympique de Marseille est prévu samedi 4 octobre à 17h00 au Stade Saint-Symphorien de Metz. Clément Turpin sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Metz - Marseille ?

Détenteur des droits TV d'une affiche de la Ligue 1 BeIN Sports 1 diffusera l'affiche entre les Grenats et les Phocéens.

Comment suivre Metz - Marseille en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la septième journée de la Ligue 1 entre les Messins et les Marseillais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Metz - Marseille ?

Metz : Fischer (G) - Kouao, Gbamin, Sané, Yegbe, Ballo-Touré - Tsitaishvili, Traoré, Deminguet, Hein - Diallo.

OM : Rulli (G) - Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson - Højbjerg, Vermeeren - Greenwood, Gomes, Paixão - Gouiri.

