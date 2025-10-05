DIRECT. Porto - Benfica : les Dragons poussent fort dans un Classico haché, suivez le match

Ce dimanche soir, le FC Porto et le Benfica Lisbonne s'affrontent dans le Classico du Portugal. Une affiche de prestige entre les deux ogres du football portugais. Suivez le match en direct.

En direct

23:18 - Retour des joueurs Les Aigles sont les premiers à revenir sur la pelouse du stade du Dragão. Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

23:03 - Mi-temps ! (0-0) C'est la pause au stade du Dragão où le FC Porto et le Benfica Lisbonne se neutralisent (0-0).

23:03 - Une minute (0-0, 45e) Une minute de temps additionnel dans cette première mi-temps.

23:01 - Premier avertissement (0-0, 45e) Pour un pied haut sur Gabri Veiga dans le rond central, Richard Rios écope du premier carton jaune du match.

23:00 - Pas de penalty (0-0, 44e) Après plusieurs cafouillages à la suite du corner, Francisco Moura frappe fort. Le cuir est dégagé mais Gabri Veiga passe devant son vis-à-vis. Les Dragons réclament un penalty mais Miguel Nogueira ne bronche pas.

22:58 - Énorme cafouillage (0-0, 42e) Quelle occasion pour le FC Porto ! Devant la surface, Sainz talonne pour Francisco Moura qui contrôle avant de frapper. Dans la foulée, António Silva contre le tir et Pepê se jette mais Trubin dévie en corner.

22:57 - Silva impeccable (0-0, 41e) Après un dégagement de Costa, Samu gagne son duel sur António Silva en s'emmenant le ballon de la tête. Dans un second temps, le défenseur met le pied et dégage le ballon.

22:56 - Sainz contré (0-0, 39e) À l'approche de la mi-temps, Sainz repique vers le centre du terrain. L'Espagnol adresse un centre mais c'est contré et Trubin fait souffler sa défense.

22:54 - Mauvais choix (0-0, 38e) Samu se met dans le sens du but mais sa passe à destination de Francisco Moura est interceptée par le tacle de Dedic.

22:53 - Dedic en fait trop (0-0, 37e) Bien servi par Lukebakio, Dedic fait un festival. Après un ultime crochet, le Bosnien tacle le ballon mais il prend la cheville de Gabri Veiga.

22:52 - Mourinho furieux (0-0, 35e) Duel âpre entre Samu et António Silva. Finalement, le défenseur portugais s'écroule après un coup de coude de l'attaquant. José Mourinho est furieux sur son banc.

22:51 - Des regrets pour Pepê (0-0, 34e) C'était la balle du 1-0 ! Après un festival de crochets près de la ligne de sortie de but, Samu parvient à centrer. Gêné par Froholdt, Otamendi dégage comme il peut. Le ballon revient sur Pepê qui enroule une frappe du pied gauche. Ça s'envole dans les tribunes.

22:49 - Première frappe cadrée (0-0, 33e) Sudakov frappe fort mais le coup-franc est capté par Diogo Costa sur sa ligne.

22:48 - Coup franc dangereux (0-0, 32e) Poussette de Pepê sur Sudakov et les Aigles obtiennent un coup franc à vingt-cinq mètres face aux cages de Diogo Costa.

22:47 - Sortie maîtrisée (0-0, 30e) Après une superbe transversale de Pavlidis à destination de Sudakov, Diogo Costa sort très loin de sa surface. Le capitaine du FC Porto contrôle de la poitrine et trouve Kiwior.

22:45 - Veiga dans le mauvais tempo (0-0, 29e) Après une belle déviation de la poitrine de Sainz, Gabri Veiga se met dans le sens du but. Il cherche Samu mais la passe arrive dans le dos de l'Espagnol.

22:44 - Premier accrochage (0-0, 28e) Sur l'aile droite, Alberto Costa pousse trop son ballon devant Barrenechea et tombe. Une simulation qui n'est pas au goût de l'Argentin qui lui fait comprendre. Les deux joueurs s'échangent des "mots doux".

22:42 - Pressing initié (0-0, 25e) Après un long dégagement, Aursnes fait signe à ses partenaires de le rejoindre pour aller gêner la sortie de balle.

22:41 - Pas de main (0-0, 24e) Situation litigieuse mais les joueurs du FC Porto réclament un pénalty sans réelle intention. Dedic tacle devant Veiga qui centre. Le cuir retombe semble retomber sur le bras ou le visage de l'ancien marseillais.

22:39 - Coup bas (0-0, 23e) Sur une passe trop longue de Samu, Richard Rios gagne son duel sur Gabri Veiga. L'Espagnol fait un croche-pied sur le Colombien qui se tord de douleurs. La tension monte d'un cran.

22:38 - Lutte acharnée (0-0, 22e) Tous les duels sont disputés ! Après une récupération dans sa surface, Richard Rios trouve Pavlidis d'une transversale. Le Grec dévie pour Sudakov qui se bat pour toucher le ballon.

22:36 - Moura pénalisé (0-0, 20e) Dans le rond central, Dodi Lukebakio contrôle le ballon avant d'être ceinturé par Francisco Moura.

22:35 - Bronca au Dragão (0-0, 19e) Sur l'action qui suit, Alan Varela s'écroule après un coup de coude. Ça s'agite dans les tribunes mais également sur les deux bancs.

22:34 - Veiga se loupe ! (0-0, 18e) Quelle occasion pour le FC Porto ! Trouvé dans l'intervalle par Samu, Froholdt centre fort dans la surface à ras-de-terre. Gabri Veiga tente la madjer mais c'est totalement manqué.