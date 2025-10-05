Porto - Benfica : avec Mourinho, Benfica veut stopper la folle série des Dragons dans un Classico au sommet

Ce dimanche soir, le FC Porto et le Benfica Lisbonne s'affrontent dans le Classico du Portugal. Une affiche de prestige entre les deux ogres du football portugais qui verra le retour de José Mourinho au stade du Dragão.

Un Classico qui tient toutes ses promesses ! D'un côté, le FC Porto et ses nombreuses recrues qui ont remporté les sept premiers matchs de la saison en championnat. De l'autre, le Benfica Lisbonne est troisième du championnat après avoir vu le retour d'un enfant du club, José Mourinho. Viré du club turc de Fenerbahce après une élimination en barrages de la Ligue des champions par Benfica, l'entraîneur portugais a pris la place de Bruno Lage, limogé. Un retour qui a fait grand bruit au Portugal. Depuis son arrivée, le "Special One" a connu une victoire et un nul en championnat (2-1 contre Gil Vicente et 1-1 face à Rio Ave). En Ligue des champions, le SLB s'est incliné cette semaine à Chelsea (1-0). Ce soir, c'est l'occasion parfaite pour Mourinho de signer son retour dans la capitale portugaise.

Avant le match, Francesco Farioli a été interrogé sur le retour de José Mourinho au Stade du Dragon. L'ancien entraîneur de Nice a été clair devant les médias : "Nous parlons de l'un des entraîneurs les plus performants, qui a remporté de nombreux trophées. Son bilan est incroyable et il est l'une des personnes les plus spéciales du football. Ce qu'il représente pour le football est clair. J'ai déjà dit qu'il est une référence pour moi, il a tout mon respect. Ces dernières années, il a eu des expériences dans plusieurs pays. Il a fait un travail incroyable à la Roma, où il a remporté la Conference League. C'est un mélange de sentiments, mais je sais à quel point il est difficile de rivaliser dans ces environnements. La priorité est le match de demain. Nous allons jouer contre Benfica, pas contre Mourinho. Nous devons garder notre esprit concentré sur la dynamique du jeu. Nous avons trois, quatre ou même cinq scénarios auxquels nous pouvons nous attendre avant et pendant le match. Nous devons être prêts à tout, malgré les quelques jours que nous avons dû nous préparer".

Le FC Porto, une "affaire qui roule"

Entraînés par Francesco Farioli, les Dragons vivent un début de saison parfait. Autour de leurs nombreuses recrues (Froholdt, Borja Sainz, Bednarek, Gabri Veiga ou Kiwior), le FCP est toujours invaincu. Mieux, les Portistes n'ont connu que la victoire toutes compétitions confondues, dont un succès majeur à Lisbonne face au champion en titre, le Sporting. Premiers avec quatre points d'avance sur les Aigles, les joueurs du FC Porto peuvent creuser un premier écart en cas de victoire à domicile. Pour autant, un potentiel succès ne serait pas forcément décisif dans la course au titre selon l'Italien : "Le match de demain a trois résultats possibles. Nous devons faire de notre mieux, en sachant d'où nous venons. La saison dernière, les matchs contre Benfica ont coûté cher à Porto. Nous avons encaissé huit buts et n'en avons marqué que deux. Cela montre la valeur de l'adversaire. Nous devons tout donner pour rendre les fans heureux. C'est un match important, nous ne pouvons pas le nier, mais il ne sera pas décisif. Il reste encore beaucoup de matchs, beaucoup de choses peuvent arriver, et donc, ce sera juste un match important". Pour ce Classico, Farioli sera privé de Martim Fernandes, suspendu, ainsi que Luuk De Jong et Nehuen Perez.

Une épidémie touche Benfica

Plusieurs joueurs et membres du staff technique, dont l'entraîneur principal José Mourinho, présentent des signes d'une infection virale. Selon nos confrères portugais d'A BOLA, les symptômes les plus courants sont des maux de tête et des courbatures, ce qui suscite l'inquiétude à la veille de cette confrontation cruciale. Pour rappel, un match au Portugal n'est reporté que si une équipe compte moins de treize joueurs en forme, dont au moins un gardien. Cette semaine, José Mourinho avait révélé des signes de grippe à Londres lors de son dernier déplacement pour l'affrontement avec Chelsea.

À quelle heure débute Porto - Benfica ?

Le coup d'envoi du Classico portugais opposant Porto à Benfica est prévu dimanche 5 octobre à 22h15 au Stade de Dragão à Porto. Miguel Nogueira sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Porto - Benfica ?

Détenteur des droits TV du championnat portugais, BeIN Sports 1 diffusera le rencontre entre les Dragons et les Aigles.

Comment suivre Porto - Benfica en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le Classico portugais entre le FCP et le SLB sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Porto - Benfica ?

Porto : D.Costa (G) - Alberto, Bednarek, Kiwior, F.Moura - Froholdt, Varela, G.Veiga - Pepe, Samu, B.Sainz.

Benfica : Turbin (G) - Dedic, A.Silva, Otamendi, Dahl - Aursnes, Rios - Lukebakio, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis.

Quels sont les pronostics de Porto - Benfica ?