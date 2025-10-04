DIRECT. Real Madrid - Villarreal : Vinicius trouve la faille, suivez le match

Le Real Madrid a pris l'avantage sur Villarreal grâce à Vinicius au Santiago-Bernabéu dans le choc de la 8e journée de Liga, ce samedi soir. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:25 - Real Madrid: Bellingham et Camavinga entrent Xabi Alonso effectue ses deux premiers changements dans cette seconde période. Jude Bellingham et Eduardo Camavinga remplacent respectivement Arda Güler et Dani Ceballos.

22:22 - Mbappé repris au dernier moment Sur un bon contre du Real Madrid, Mbappé est servi comme le dernier étage de la fusée mais est finalement repris par Rafa Marin au dernier moment après un contrôle un peu raté.

22:19 - Huijsen tente deux fois sa chance Le Real Madrid obtient un corner après un tir de Tchouaméni contré. Mais les Madrilènes jouent court et cela ne donne finalement rien, malgré deux tentatives de Huijsen, dont le dernier tir termine en touche. Le défenseur espagnol préfère en rire.

22:16 - Le Real plus tranquille Ce but inscrit par Vinicius dès le retour des vestiaires a fait un bien fou aux joueurs de Xabi Alonso, qu'on peut sentir beaucoup plus tranquilles et libérés.

22:13 - 4e but de la saison pour Vinicius C'est le quatrième but cette saison pour Vinicius en Liga sous le maillot du Real Madrid. Seul Kylian Mbappé fait mieux dans l'effectif madrilène, avec 8 réalisations.

22:09 - BUT ! Vinicius débloque la situation pour le Real ! Le Real Madrid prend l'avantage deux minutes après le retour des vestiaires ! Trouvé sur son aile gauche, le Brésilien élimine Mouriño pour revenir sur son pied droit avant de frapper. C'est légèrement dévié par Comesaña et ça termine au fond des filets ! 1-0 pour le Real.

22:08 - Villarreal: Mikautadze et Pépé sont entrés Il y a deux changements durant la pause du côté de Villarreal. Marcelino a choisi de faire entrer Nicolas Pépé et Georges Mikautadze, les deux anciens joueurs de L1. Moleiro et Buchanan sont sortis.

22:07 - C'est reparti à Madrid ! L'arbitre siffle le début de la seconde période entre le Real Madrid et Villarreal ! Ce sont les joueurs madrilènes qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

22:04 - Mbappé assez discret Kylian Mbappé n'a eu que peu d'opportunités à gérer dans cette première période. Il a beaucoup tenté de combiner avec ses coéquipiers mais cela ne fonctionne pas pour l'instant et il n'est pas plus en réussite dans ses dribbles. Mais avec l'international français, il en suffit souvent d'une seule... Villarreal n'est pas encore tiré d'affaire.

21:57 - Le Real ne trouve pas la faille Le Real Madrid n'a pas réussi à enflammer cette rencontre pour l'instant face à Villarreal, qui a réalisé une bonne première période. Le Sous-marin jaune a même obtenu la meilleure occasion du match, via Oluwaseyi, mais Courtois a sauvé les siens au prix d'une belle parade (41e). Auparavant, Güler (7e), Mbappé (20e), Tchouaméni à deux reprises de la tête (22e et 29e) mais aussi Mastantuono (22e et 45e) ont tenté leur chance sans succès. Les Madrilènes vont devoir hausser le ton en deuxième période pour espérer l'emporter.

21:50 - C'est la pause à Madrid ! C'est la pause au Santiago-Bernabéu ! Le Real Madrid et Villarreal sont dos à dos (0-0) après ces 45 premières minutes. Tout reste à faire !

21:48 - Une minute de temps additionnel Une seule minute de temps additionnel pour cette première période rythmée entre le Real Madrid et Villarreal, alors que Mastantuono vient de frapper juste à côté... et d'obtenir un carton jaune dans la foulée pour une faute avec le coude dans un duel aérien.

21:47 - Le Real souffre Le Real Madrid est en difficulté dans ces dernières minutes de la première période et n'arrive plus à tenir le ballon.

21:44 - Courtois sauve le Real ! Quelle opportunité pour Villarreal ! Parfaitement lancé en profondeur entre Huijsen et Militao, Tani Oluwaseyi résiste et se présente en duel face à Courtois mais le portier belge se couche bien sur le tir du Canadien ! Et le Real s'en sort derrière...

21:43 - Mbappé contré Bien trouvé à l'entrée de la surface dans sa position préférentielle, sur l'aile gauche, Mbappé tente un dribble pour s'ouvrir le chemin du but mais il est contré au dernier moment.

21:40 - Güler à deux reprises Arda Güler prend ses responsabilités sur ce coup franc, mais le milieu offensif turc envoie le ballon dans le mur. Il reprend de volée du droit ensuite mais ça passe à côté.

21:39 - Coup franc intéressant pour le Real Sur un centre de Dani Ceballos, Pape Gueye contre le ballon du bras et concède un coup franc juste à l'entrée de la surface, assez décalé sur la droite par rapport à l'axe du but. Une bonne position pour un gaucher...

21:36 - Tchouaméni récolte un carton jaune Aurélien Tchouaméni récolte un carton jaune après une faute au milieu du terrain sur Alberto Moleiro, le jeune milieu offensif arrivé à Villarral en provenance de Las Palmas cet été.

21:33 - Gueye déborde Après une longue séquence de Villarreal dans le camp madrilène, Pape Gueye tente de déborder sur la gauche et finit par centrer mais la défense repousse.

21:30 - Tchouaméni de la tête ! Bien trouvé sur l'aile gauche après un coup franc de Valverde, Mastantuono peut repiquer sur son pied gauche pour centrer. Tchouaméni est au centre pour reprendre mais ça passe encore au-dessus.

21:28 - Huijsen tente sa chance Après une belle combinaison entre Vinicius et Mbappé, le Brésilien sert loin en retrait Huijsen, qui peut s'avancer avant de frapper mais il est contré au dernier moment. Le Real est dans un temps fort.

21:25 - Quelle occasion pour le Real ! Le Real accélère ! Après une première opportunité pour Tchouaméni de la tête, Mbappé parvient à centrer parfaitement en retrait après un bon pressing de l'équipe madrilène. Mastantuono est seul et frappe vite mais Renato Veiga tacle en catastrophe et détourne en corner !

21:24 - Mouriño averti à son tour Après Cardona, c'est au tour de Mouriño de récolter un carton jaune, pour une grosse faute sur Vinicius. Les deux latéraux de Villarreal ont déjà récolté un carton, après seulement 20 minutes de jeu.

21:23 - Première banderille de Mbappé Kylian Mbappé parvient à tirer pour la première fois du match après un mouvement dans la surface, mais Arnau Tenas s'interpose et capte le ballon.