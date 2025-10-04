Real Madrid - Villarreal : Marcelino ne veut pas d'un plan anti-Mbappé

Le Real Madrid accueille Villarreal ce samedi (21 heures) lors du choc de la 8e journée de Liga. Après son triplé cette semaine en Ligue des champions, Kylian Mbappé ne veut pas s'arrêter là.

Le Real Madrid s'est-il remis de la claque reçue la semaine dernière dans le derby madrilène sur la pelouse de l'Atlético (5-2) ? La réception de Villarreal, ce samedi lors de la huitième journée de Liga (21 heures), peut servir aux joueurs de Xabi Alonso de révélateur avant qu'ils ne rejoignent pour la plupart leurs sélections lors de la trêve internationale du mois d'octobre.

Cette semaine, la victoire sur la pelouse du Kairat Almaty (0-5) n'a pas permis d'obtenir une première réponse, tant l'opposition était bien trop inférieure. Kylian Mbappé en a profité pour soigner ses statistiques personnelles en inscrivant un triplé, même s'il aurait pu en marquer quatre ou cinq, de son propre aveu. Meilleur buteur de Liga (8 buts inscrits en 7 matchs) et de la Ligue des champions (5 buts marqués en 2 matchs), le numéro 10 du club merengue marche sur l'eau et sera encore une fois l'atout numéro des Merengue ce soir.

Pas de plan anti-Mbappé

Dès lors, comment Villarreal peut-il faire face à un joueur en telle forme ? Marcelino, l'entraîneur du Sous-marin jaune, ne va pas mettre en place de plan particulier sur le plan défensif. "Nous n'allons rien préparer de spécial. Nous savons qu'il est déterminant, il l'a prouvé tout au long de la saison. Il est en très bonne forme actuellement. Nous avons besoin de beaucoup d'aide et de protéger nos arrières, mais pas seulement lui. Il y a Vinicius, Bellingham, Güler... Ils ont beaucoup de joueurs de qualité dans le dernier tiers. Nous devons bien défendre."

Troisième de Liga derrière le FC Barcelone et le Real Madrid, Villarreal ne vient pas en victime expiatoire au Santiago-Bernabéu ce samedi mais bien avec l'intention de faire un résultat, en espérant profiter des doutes nés de la défaite dans le derby madrilène. "Si nous démarrons bien et pas eux, ils peuvent se sentir mal à l'aise, croit savoir Marcelino. Mais ils ont tellement de ressources qu'ils peuvent renverser la situation."

Les compos de Real Madrid - Villarreal : Bellingham remplaçant ?

Pour la réception de Villarreal, Xabi Alonso est encore privé de plusieurs de ses défenseurs (Carvajal, Alexander-Arnold, Rüdiger et Mendy). Asencio devrait poursuivre l'intérim à droite, avec le retour de Militao dans l'axe. Valverde devrait débuter au milieu avec Tchouaméni, alors que l'entraîneur basque hésite entre Mastantuono, Rodrygo et Bellingham dans sa ligne offensive. Mbappé débutera évidemment devant.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Asencio, Huijsen, Carreras - Valverde, Tchouaméni - Mastantuono, A. Güler, Vinicius - Mbappé.

Pour Villarreal, l'ancien gardien du PSG Arnau Tenas devrait retrouver le banc après avoir débuté contre la Juventus cette semaine en Ligue des champions. L'ancien joueur de l'OM Pape Gueye devrait débuter au milieu, tout comme deux autres anciens de Ligue 1 devant, Georges Mikautadze et Nicolas Pépé.

Le onze de départ probable de Villarreal : L. Junior - Mourino, R. Marin, R. Veiga, Cardona - Buchanan, Partey, P. Gueye, Comesana - Pépé, Mikautadze.

Heure, chaîne, comment voir Real Madrid - Villarreal en direct

Ce match entre le Real Madrid et Villarreal ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 2, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre le Real et Villarreal, à partir de 21 heures ce samedi 4 octobre, il faudra se rendre sur le site de bein Sports ou sur le site de Canal+, qui assure les diffusions des chaînes du groupe qatari.

Pour cette rencontre de la 8e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce dernier match avant la trêve internationale. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,4 et 1,7 tandis que celle d'une victoire des hommes de Marcelino à Madrid se situe entre 6 et 7. La cote pour un match nul est d'environ 5.