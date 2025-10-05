DIRECT. Lille - PSG : Paris cherche la faille, suivez le match

Malgré une équipe très remaniée, les Parisiens dominent en ce début de match à Lille, ce dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

21:33 - C'est la pause ! Le Losc et le PSG dos à dos (0-0) M. Bastien siffle la mi-temps ! Tout reste à faire entre le Losc et le Paris Saint-Germain, au terme d'une première période assez fermée (0-0).

21:32 - Hernandez écope d'un carton jaune Pour une faute Haraldsson, au milieu du terrain, Lucas Hernandez est le premier joueur du match à écoper d'un carton jaune.

21:29 - Barcola se rate Quelle opportunité pour le PSG ! Après un coup franc en faveur du Losc, les Lillois sont mal replacés et Barcola est envoyé en profondeur. Personne ne couvre mais Barcola manque sa conduite de balle et finit par s'excentrer avant de rater son tir, sous la pression de Bouaddi.

21:26 - Chevalier pas encore inquiété Pour son premier retour sur la pelouse de son club formateur, Lucas Chevalier passe pour le moment une soirée très tranquille. Il n'a eu aucun réel arrêt à effectuer.

21:22 - Mauvais choix de Fernandez-Pardo Sur un contre, les Lillois sont en supériorité numérique à 5 contre 4 mais Fernandez-Pardo tarde trop et finit par faire le mauvais choix sur sa gauche, ce qui permet à Zaïre-Emery de revenir et de dégager en taclant.

21:19 - Meunier tente sa chance ! Le Losc se montre enfin dangereux ! Après une belle déviation de Giroud dans la surface, Haraldsson hérite du ballon et transmet ensuite à Meunier qui arrive lancé, mais Lucas Hernandez se jette pour tacler et détourner en corner. Un corner qui ne donne finalement rien, mais le Losc reste dans le camp parisien.

21:17 - Sept remplaçants seulement côté parisien L'hécatombe qui touche le PSG se ressent sur le onze de départ inédit mais aussi sur le banc de touche. Il n'y a que sept remplaçants : deux gardiens, trois défenseurs (Hakimi, Mendes et Zabarnyi), deux milieux (Vitinha et le jeune Jangeal) et... 0 attaquant.

21:13 - Aucun tir pour le PSG Après 25 minutes de jeu, le PSG n'a pas encore frappé au but, alors que les Lillois comptabilisent deux tirs (un cadré). Côté xG ? 0,15 pour le Losc et... 0 pour Paris.

21:09 - Giroud de la tête sur corner Sur le premier corner en faveur du Losc, Olivier Giroud est bien trouvé au point de penalty et reprend de la tête mais le ballon part en cloche et Chevalier peut facilement capter le ballon.

21:08 - Fernandez-Pardo déborde bien Fernandez-Pardo parvient à déborder pour une fois sur son côté gauche et a le temps de lever la tête pour chercher Giroud, mais son centre à ras du sol manque de précision et Pacho peut écarter le danger.

21:07 - Le Losc manque un peu d'ambition Face à une équipe du PSG si remaniée, il est étrange de ne pas voir les Lillois être plus agressifs dans le pressing et qu'ils attendent autant les Parisiens dans leur camp.

21:04 - Un nouveau corner pour le PSG Après un bon débordement de Mbaye, les Parisiens obtiennent un deuxième corner dans ce match. C'est joué court par les hommes de Luis Enrique mais cela ne donne rien. Le Losc se dégage.

21:01 - Barcola déborde Meunier Bien trouvé dans la profondeur par Lee, Barcola déborde Meunier avant de revenir dans la surface mais il est contré au dernier moment par Ngoy, auteur d'un retour salvateur. Cela offre un corner au PSG, le premier du match mais cela ne donne rien pour le club parisien.

21:00 - Lee Kang-in en position reculée En l'absence de Vitinha, c'est Kang-in Lee qui occupe la position de meneur de jeu reculé si importante dans la tactique de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Un choix osé, puisque le Coréen est plutôt d'habitude un milieu offensif.

20:57 - Lille bien en place Les Lillois sont bien en place dans ce début de match et tentent de mettre du rythme, mais ils ne parviennent pas toujours à récupérer rapidement le ballon.

20:54 - Le toit du stade est fermé Le toit du stade Pierre-Mauroy est fermé depuis le coup d'envoi de la rencontre, ce qui permet aux 22 acteurs d'évoluer dans des conditions parfaites ce soir à Lille.

20:51 - Les Parisiens dominent Malgré les nombreuses absences, les Parisiens dominent ce début de rencontre et monopolisent le ballon. Sans toutefois parvenir réellement à faire trembler le bloc lillois jusqu'ici.

20:49 - Grande première pour Ndjantou Quentin Ndjantou, âgé de 18 ans seulement et formé au PSG, est titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Il n'est entré en jeu que deux fois dans sa carrière jusqu'ici, contre Auxerre le week-end dernier (2-0)et à Barcelone cette semaine (1-2).

20:46 - C'est parti entre le Losc et le PSG ! Après le coup d'envoi fictif donné par l'ancien joueur lillois Leny Yoro, M. Bastien siffle le début de cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1 entre le Losc et le PSG ! Ce sont les joueurs parisiens qui engagent pour ces 45 premières minutes.

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs du Losc et du PSG pénètrent sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour ce dernier match de la 7e journée de Ligue 1 ! Le coup d'envoi est maintenant imminent.

20:39 - Le PSG peut reprendre la tête du classement Après deux défaites de suite en championnat, le Losc ne pointe qu'à la 7e place au classement avec 10 points. De son côté, le PSG occupe la 2e position avec 15 points, à égalité avec l'OM et Strasbourg, et doit prendre au moins un point pour reprendre la tête du classement ce soir.

20:33 - Le PSG avec un maillot spécial Virgil Abloh Le Paris Saint-Germain évoluera ce soir avec son maillot extérieur, mais qui sera un petit peu particulier. Il s'agit d'une collaboration avec la Virgil Abloh Foundation, du regretté créateur de mode Virgil Abloh. Ce maillot symbolise ce pont culturel entre Paris et Chicago. Inspiré du maillot extérieur 2024/26, il rend hommage à l’héritage du créateur avec une typographie Helvetica « AWAY FROM HOME » et un lynx, mascotte du club, en clin d’œil à la culture sportive américaine. Le maillot sera disponible à la vente ce lundi pour 175€ et les bénéfices financeront les programmes éducatifs du Fonds de dotation Paris Saint-Germain et le projet ABLOH AIR, dédié au mentorat des jeunes talents créatifs.

20:27 - Losc: Genesio suspendu et en tribunes Pour ce choc face au PSG, le Losc sera privé de son coach Bruno Genesio, suspendu après son expulsion au cours du match face à l'Olympique lyonnais la semaine dernière (0-1). Avoir leur coach en tribunes, cela ne devrait pas non plus bouleverser les Lillois, comme l'a évoqué Benjamin André en conférence de presse. "Ça ne va pas lui plaire, mais ça ne changera rien, a rigolé le capitaine lillois ce samedi devant la presse. Tout le travail se fait en amont. Ce qu’on a à se dire, on se le dit avant, on se le dit à la mi-temps. Finalement, c’est très rare qu’il y ait des messages envoyés pendant le match, en direct, ou peut-être uniquement avec les joueurs qui sont vraiment proches de lui, collés. Mais sinon, tout le travail est effectué avant et à la mi-temps. " C'est Dimitri Farbos, l'adjoint de Bruno Genesio, qui sera sur le banc sur le banc.

20:21 - Lille souvent en difficulté à domicile contre Paris Battu par l'OL la semaine dernière à domicile (0-1), les Lillois, qui pointent à la septième place du classement, doivent impérativement réagir sous peine de voir les équipes prétendantes à la Ligue des champions faire le break en haut du tableau. Mais son dernier succès en Ligue 1 face au championnat face au PSG à domicile remonte à la fin de la saison 2018-2019 (5-1). Depuis, le Losc a fait deux matchs nuls et perdu quatre fois au stade Pierre-Mauroy en six rencontres contre le PSG, et plusieurs fois très lourdement (1-5 en 2021-2022 et 1-7 en 2022-2023).