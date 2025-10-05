Lille - PSG : l'hécatombe se poursuit du côté du PSG

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lille ce dimanche soir lors du choc de la 7e journée de Ligue 1 (21 heures) et devra faire sans six joueurs majeurs.

Après un succès européen prestigieux cette semaine, le Losc et le PSG se retrouvent ce dimanche soir lors du choc de la 7e journée de Ligue 1. Les Lillois sont allés s'imposer sur la pelouse de l'AS Roma ce jeudi (0-1) en Ligue Europa, tandis que les Parisiens avaient eux brillé à Barcelone la veille, ce mercredi soir en Ligue des champions (1-2). Mais avant la trêve internationale, les deux équipes ont besoin d'un succès en championnat. Paris pour garder la place de leader et Lille pour ne pas voir s'échapper les équipes à la lutte pour la qualification en Ligue des champions.

Les hommes de Bruno Génésio, qui est suspendu pour cette rencontre et qui sera donc dans les tribunes du stade Pierre-Mauroy pour ce match, ont une réelle chance de faire tomber les Parisiens, comme l'OM l'a fait récemment en Ligue 1 (1-0). Pourquoi ? Parce que six joueurs majeurs de l'effectif parisien seront absents pour cette rencontre dans le Nord : Dembélé, Marquinhos, Doué, Neves, Ruiz et Kvaratskhelia. Affaibli, le PSG est en danger sur une pelouse où il n'a plus perdu la saison 2018-2019.

Luis Enrique évoque "une équipe forte"

Luis Enrique se méfie d'ailleurs de cette équipe lilloise. "Jouer à l'extérieur est toujours difficile, Lille est une des meilleures équipes du championnat. J'aime aller jouer dans ces stades où il y a beaucoup d'ambiance. Il y en a beaucoup en Ligue 1, et je sais que mes joueurs aiment aussi ce type de rencontres de haut niveau, a expliqué l'entraîneur espagnol samedi en conférence de presse. Ce sont de grands matches à jouer. Lille est une équipe forte, et nous les connaissons parce que nous nous souvenons bien de nos confrontations de la saison dernière."

Battu par l'OL la semaine dernière à domicile (0-1), les Lillois, qui pointent à la sixième place du classement, doivent impérativement réagir sous peine de voir les équipes prétendantes à la Ligue des champions faire le break en haut du tableau. Mais son dernier succès en Ligue 1 face au championnat remonte à la fin de la saison 2018-2019 (5-1). Depuis, le Losc a fait deux matchs nuls et perdu quatre fois au stade Pierre-Mauroy en six rencontres contre le PSG, et plusieurs fois très lourdement (1-5 en 2021-2022 et 1-7 en 2022-2023).

Les compos de Lille - PSG : six joueurs parisiens absents

Bruno Génésio doit gérer, comme Luis Enrique, la fatigue d'un déplacement européen après la victoire à Rome jeudi (0-1) en Ligue Europa, même s'il avait fait tourner lors de ce match contre l'AS Roma. À 37 ans, il est peu probable que Giroud enchaîne, et Igamane devrait occuper la pointe de l'attaque. Özer, le successeur de Chevalier qui a arrêté trois penalties jeudi soir, gardera encore le but lillois. Le onze de départ probable de Lille : Özer - T. Santos, Mandi, Ngoy, Perraud - André, Bouaddi - Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui - Igamane.

Luis Enrique va devoir faire sans Dembélé, Marquinhos, Doué, Neves, Ruiz et Kvaratskhelia pour ce déplacement compliqué à Lille. Une véritable hécatombe, sans oublier que d'autres joueurs comme Vitinha ne semblent pas jouer à 100% depuis plusieurs matchs. L'entraîneur espagnol pourrait donc faire tourner dans la mesure du possible. Beraldo, Lucas Hernandez et Kang-in Lee pourraient débuter. Le trio Mbaye, Mayulu et Barcola devrait être reconduit devant.

Le onze de départ probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Beraldo, Pacho, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Barcola, Mayulu, Mbaye.

Heure, chaîne, comment voir Lille - PSG en direct

Ce match entre Lille et le PSG ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Ligue1+, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Lillois et les Parisiens, à partir de 20 heures 45 ce dimanche 5 octobre, il faudra se rendre sur le site de Ligue1+.

Pour cette rencontre de la 7e journée de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce dernier match avant la trêve internationale. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,6 et 1,9 tandis que celle d'une victoire des hommes de Bruno Génésio à domicile se situe entre 4,5 et 5. La cote pour un match nul est d'environ 4.