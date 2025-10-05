DIRECT. Séville - Barcelone : suivez le match
Ce dimanche, le FC Barcelone, leader de la Liga après 7 journées se déplace à Séville. Un déplacement redouté pour les blaugrana qui se fera encore une fois sans Lamine Yamal.
16:10 - Entrée des joueurs !
Les 22 joueurs font leur apparition dans le stade Sanchez Pizjuan dans une magnifique ambiance.
16:03 - L'arbitre de la rencontre
C'est Mr. Alejandro Muniz Ruiz qui dirigera cette rencontre entre Séville et Barcelone
15:56 - Séville veut rompre la série noire
Les joueurs sévillans restent sur une série de 7 défaites de suite face à Barcelone en Liga. L'occasion aujourd'hui de rompre la série noire
15:49 - Sur quelle chaîne TV est diffusé Séville - FC Barcelone?
Cette rencontre de la huitième journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 1. Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.
15:42 - Les Blaugrana veulent reprendre la tête
Avec la victoire probante de Real Madrid hier face à Villareal (3-1), le Barcelone est contraint de s'imposer cet après midi pour reprendre la tête du classement de la Liga (21 points pour le Real et 19 points pour le Barça). Séville, de son côté, connait un début de saison mitigé avec 10 points en 7 matches
15:36 - Yamal encore absent
Lamine Yamal, double lauréat du Trophée Kopa, ne participera pas au déplacement du Barça à Séville. Le jeune ailier de 18 ans souffre d’une rechute de sa blessure au pubis, une inflammation persistante qui l’éloignera des terrains pour plusieurs semaines. Revenu trop vite face à la Real Sociedad, son retour précipité a ravivé les tensions entre Barcelone et la fédération espagnole, accusée d’avoir surmené le joueur lors du dernier rassemblement. Le club catalan préfère cette fois prendre toutes les précautions pour préserver son joyau, également forfait pour les prochains matchs de la Roja face à la Géorgie et à la Bulgarie. Hansi Flick s’est dit profondément déçu par cette rechute, tout en insistant sur la nécessité de protéger son joueur : « Ce qui compte, c’est sa santé. Lamine est un talent exceptionnel, mais il ne doit pas brûler les étapes. Nous devons le ménager pour le long terme. »
15:29 - Le onze andalou
Du côté de FC Séville, Matis Almeyda alignera le onze qui suit : Odysseas - Suazo, Marcao, Azpilicueta - Carmona, Agoumé, Mendy, Sow - Sánchez, Isaac, Vargas
???? XI #SevillaBarça— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 5, 2025
⚪️???? Odysseas – Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo – B. Mendy, Agoumé, Sow – Alexis, Vargas e Isaac.#WeareSevilla | #NuncaTeRindas pic.twitter.com/xfoFk43jnO
15:22 - Du classique pour le Barca
En l'absence de Lamine Yamal (touché au publis), Le coach Hansi Flick a opté pour un onze plutôt classique avec 4 joueurs à vocation offensive. Le onze entrant est le suivant: Szczesny - Koundé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martin - Pedri, De Jong - F. Torres, Olmo, Rashford - Lewandowski.
Barcelona en Sevilla: Szczsney, Koundé, Araújo, Cubarsi, Gerard Martin, De Jong, Pedri,Olmo, Ferran Torres, Lewandowski y Rashford pic.twitter.com/Lttm5s5Pzm— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 5, 2025