Séville - Barcelone : le Barça dans un grand test sans Yamal

Ce dimanche, le FC Barcelone, leader de la Liga après 7 journées se déplace à Séville. Un déplacement redouté pour les blaugrana qui se fera encore une fois sans Lamine Yamal.

Lamine Yamal, double lauréat du trophée Kopa, ne sera donc pas du voyage à Séville. Le jeune prodige de 18 ans, touché au pubis, a de nouveau déclaré forfait, à peine revenu dans le groupe blaugrana. Le FC Barcelone a confirmé la rechute de sa pépite ce vendredi matin dans un communiqué officiel. Déjà ménagé à plusieurs reprises depuis le début de la saison, l'ailier droit souffre d'une inflammation récurrente dans la zone du pubis, un mal qui freine son ascension depuis plusieurs mois. Sa blessure le privera non seulement du choc contre le Séville FC, mais également des deux prochains matchs de l'équipe d'Espagne face à la Géorgie et à la Bulgarie, comptant pour les qualifications au Mondial 2026.

Yamal au cœur des tensions

Le coup est dur pour Hansi Flick, qui perd à nouveau l'un de ses éléments les plus créatifs. Entré en jeu samedi dernier face à la Real Sociedad, Lamine Yamal avait pourtant retrouvé des sensations, délivrant une passe décisive pour Robert Lewandowski à peine une minute après son entrée. Contre le Paris Saint-Germain, en Ligue des Champions mercredi soir, il avait brillé d'entrée avant de s'éteindre face à un Nuno Mendes rugueux. C'est d'ailleurs lors de cette rencontre, perdue 2-1 par les Catalans, que la douleur est réapparue. Pour le technicien allemand, la priorité est désormais de préserver son joyau. " Je suis très déçu, mais ce qui compte, c'est sa santé. Nous devons le protéger ", aurait-il confié à son entourage.

La polémique enfle toutefois entre Barcelone et la sélection espagnole. Après la dernière trêve internationale, Hansi Flick avait publiquement critiqué la gestion du joueur par la Roja, estimant qu'il avait été surmené. Le retour de Lamine Yamal face à la Real Sociedad, jugé sans doute précipité par le staff catalan, n'a fait qu'alimenter la tension entre le Barça et la fédération espagnole, certains estimant qu'il n'avait pas encore totalement récupéré. De son côté, Luis de la Fuente a tenu à calmer le jeu ce vendredi : " Lamine a ressenti une gêne, rien de grave. Nos médecins suivent la situation. Ce qui compte, c'est la Coupe du monde ", a déclaré le sélectionneur. Le ton se veut apaisant, mais le cas Yamal illustre les tensions entre clubs et sélections dans un calendrier saturé où les jeunes talents paient souvent le prix fort.

Alexis Sanchez revanchard

Pendant ce temps, Barcelone doit rebondir. Battu par le PSG mercredi, le club catalan veut effacer cette désillusion européenne en renouant avec le succès en Liga. Les hommes de Flick, leaders avec 19 points sur 21 possibles, se déplacent à Séville avec un léger matelas d'un point sur le Real Madrid. Les Andalous, neuvièmes avec dix points, restent sur une victoire face au Rayo Vallecano et semblent retrouver des couleurs sous la houlette de Matías Almeyda. Porté par un Alexis Sánchez, ancien blaugrana et revanchard et un Akor Adams en pleine confiance, le Séville FC espère profiter de la fatigue et des absences barcelonaises pour créer la surprise au Ramón Sánchez Pizjuán.

Le Barça, de son côté, comptera sur Lewandowski, Olmo et Ferran Torres pour faire la différence. Flick devrait reconduire Pedri et De Jong au milieu, tandis qu'Araújo et Baldé devraient retrouver une place dans le onze de départ. Si la série de sept victoires consécutives face à Séville inspire confiance, les Catalans savent qu'ils devront se méfier d'un adversaire revigoré et d'un public bouillant. Sans Lamine Yamal, leur étincelle la plus imprévisible, Barcelone se présentera diminué, mais déterminé à conserver sa première place et à tourner la page d'une semaine européenne amère.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre le FC Séville et le FC Barcelone aura lieu ce dimanche à 16h15 au stade Ramon Sanchez-Pizjuan, elle sera dirigée par l'arbitre Alejandro Muniz Ruiz.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Séville - FC Barcelone?

Cette rencontre de la huitième journée de Liga sera diffusée sur Bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme Bein Connect.

Les compositions possibles de départ

Séville : Vlachodimos - Cardoso, Marcao, Azpilicueta - Carmona, Agoumé, Mendy, Suazo - Sánchez, Romero, Vargas

Barcelone : Szczesny - Koundé, Araújo, Cubarsí, Baldé - Pedri, De Jong - F. Torres, Olmo, Rashford - Lewandowski

Les différentes côtes

Le FC Barcelone sera largement favori de ce duel face à une équipe de Séville qui est beaucoup moins compétitive depuis deux saisons.

Betclic : Séville 4,75 / Nul 4,45 / Barcelone 1,53.

Winamax : Séville 4,80 / Nul 4,30 / Barcelone 1,52.

Unibet : Séville 4,65 / Nul 4,40 / Barcelone 1,52.

Parions Sports : Séville 4,75 / Nul 4,50 / Barcelone 1,50.