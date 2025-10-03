Trionda : le ballon de la Coupe du monde est révolutionnaire et voici pourquoi

Le nouveau ballon de la Coupe du monde a été présenté par Adidas ce jeudi 2 octobre à New York.

Nous sommes déjà à quelques mois de la Coupe du monde 2026 qui se disputera aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Et première annonce majeur, le ballon du Mondial ! Toujours très attendu par les fans, ce dernier se nomme Trionda et fait référence aux trois pays organisateurs et à l'"onde" dont la forme se retrouve dans le design.

Le ballon est habillé d'un motif en trois vagues bleue-verte-rouge, présent sur les quatre panneaux qui composent la sphère. Chaque vague présente des éléments en référence à chaque pays. On y retrouve une étoile bleue pour les États-Unis, un aigle vert pour le Mexique et une feuille d'érable rouge pour le Canada.

Le ballon reste révolutionnaire. Comme celui de la précédente édition, il est équipé d'un "capteur d'unité de mesure inertielle". Mais cette fois, il ne se trouve plus au centre de la balle mais à l'arrière d'un des quatre panneaux la composant. Les trois autres sont équipés de contrepoids pour éviter une trop grande instabilité en l'air. " En 2022, tous les matches étaient regroupés au même endroit. Mais ce Mondial va se jouer dans des environnements très différents, notamment en ce qui concerne l'altitude qui influe sur la pression de l'air, explique Hannes Schaefke, responsable de l'innovation dans le football d'Adidas. On a donc voulu un ballon plus robuste avec moins de complexité dans sa fabrication, c'est pour cela qu'on a placé le capteur sur le côté et non plus au centre. "

Concrètement, le capteur va permettre de détecter chaque mouvement et touche subie par le ballon. Les données collectées devront permettre d'accélérer les prises de décision du VAR, en détectant précisément le déclenchement des passes sur les situations de hors-jeu ou en déterminant l'identité des joueurs ayant par exemple touché le ballon de la main ou du bras. " Les données sont envoyées 500 fois par seconde donc le ballon est suivi en permanence. Cela permet de détecter les détails décisifs. ". Reste à savoir si les polémiques seront moins nombreuses...