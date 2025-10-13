"Joyeux anniversaire à Zlatan", Ibrahimovic s'offre un cadeau à 50 millions

Le Suédois s'est fait plaisir et le cadeau est incroyable.

Pour son 44e anniversaire, le 3 octobre, Zlatan Ibrahimovic, la légende du football suédois au caractère aussi flamboyant que son style de jeu, s'est offert un cadeau à la hauteur de sa réputation avec une hypercar exclusive dont seulement 799 exemplaires sont produits dans le monde. Cette acquisition impressionnante avoisine les 50 millions de couronnes suédoises soit environ 4,5 millions d'euros. Ne dérogeant pas à sa tradition, Zlatan s'offre chaque année une nouvelle voiture pour fêter son anniversaire. Et comme il aime le faire, il a annoncé ce nouvel achat sur son compte Instagram, célébrant l'événement d'un "Joyeux anniversaire à Zlatan".

La voiture en question est un petit bijou de technologie et est l'une des plus belles réalisations de Ferrari. En effet, elle succède à des icônes telles que la F40, F50. La première apparition de la voiture a eu lieu à Maranello, en Italie, où les modèles historiques de la marque étaient exposés pour souligner l'héritage et l'exceptionnelle lignée à laquelle appartient ce bolide. Selon le chef du design de Ferrari, Flavio Manzoni, cette voiture est un hommage à la science-fiction, conçue pour ressembler à un OVNI, un vaisseau spatial élégant venu d'une autre galaxie.

Sous le capot se cache un moteur hybride V6 associé à trois moteurs électriques, partageant ainsi la base architecturale du bolide victorieux du Mans, la Ferrari 499P. Avec une puissance de 1 200 chevaux et une vitesse de pointe dépassant les 350 km/h, cette voiture promet des sensations hors du commun.

Ce n'est pas la première fois que Zlatan marque le coup avec une édition ultra-limitée de Ferrari. Les années précédentes, il avait également fait sensation avec d'autres modèles aussi prestigieux. Mais cette nouvelle acquisition est certainement la plus impressionnante de toutes. Pour Zlatan, chaque anniversaire semble être une occasion de repousser les limites.