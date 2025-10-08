"Dès 15-16 ans Yamal était comme Messi et Neymar"

Lamine Yamal a reçu les louanges d'une ancienne légende du Barça.

L'histoire du football est jalonnée de talents précoces qui émerveillent les spectateurs tant par leurs qualités techniques que par leur maturité. Parmi ces prodiges, on peut citer le jeune espagnol Lamin Yamal qui brille actuellement sous les couleurs du FC Barcelone, et ce, grâce à l'œil avisé de la légende du club, Xavi. Selon l'ancien milieu de terrain, Yamal pourrait bien figurer parmi les plus grands de tous les temps.

Déjà présent sur plus de cent matchs avec le club catalan, Yamal s'est également illustré avec la sélection espagnole avec 23 apparitions sous le maillot de l'équipe nationale. Derrière cette ascension fulgurante se trouve Xavi, convaincu des capacités extraordinaires du jeune homme. Le coach souligne que si Yamal parvient à maintenir son niveau d'ambition et de passion, il pourrait bien se transformer en une légende du football.

Dès ses débuts à l'âge de 15 ans, Yamal a su captiver l'attention lors des séances d'entraînement en dribblant avec aisance autour de joueurs professionnels. Xavi se remémore ces moments où, entouré de ses assistants, il constatait que, jour après jour, le jeune espoir dominait les exercices techniques. Il effectuait des gestes si rares qu'ils ne sont habituellement observables que chez des joueurs du calibre de Neymar et Messi. Une telle maestria à un âge aussi tendre est un spectacle rare, et cela n'a pas échappé à l'œil aguerri de Xavi.

"Même à 15-16 ans, il dribblait les pros à l'entraînement. Mes assistants et moi nous demandions qui était le meilleur, et presque tous les jours, c'était lui. Lamine a fait des choses exceptionnelles, des choses qu'on ne voyait que chez Neymar, Messi et des joueurs de ce calibre. Je l'ai vu prêt et je n'ai eu peur de rien. Lui non plus, il était sans complexe, il pouvait faire la différence. Ce qu'il fait à son âge est magnifique. Je suis très fier de lui avoir donné l'opportunité de débuter. Il était très préparé, même à seulement 15 ans."