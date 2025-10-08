"S'agit-il d'un prix de fin de carrière ?" : Cristiano Ronaldo avoue être proche de la fin

Honorée lors du gala des Globes du football portugais ce mardi 7 octobre, la légende Cristiano Ronaldo entrevoit la fin de sa carrière.

Cristiano Ronaldo, exilé en Arabie Saoudite depuis plusieurs années, est toujours un joueur de foot et il a encore largement le niveau malgré son âge avancé, 40 ans. Récompensé au gala des Globes du football portugais le capitaine de la Seleção a livré un discours mêlant humour et émotion. " J'ai quelques trophées à la maison, mais je dois dire que celui-ci est spécial et beau ", a-t-il déclaré avant d'ajouter, non sans humour : " je me suis demandé : "qu'est-ce qu'un prix de prestige ? S'agit-il d'un prix de fin de carrière ?

"Je veux continuer à jouer pendant quelques années, pas beaucoup, je dois être honnête", a-t-il confié. "Les gens, surtout ma famille, me disent : "Il est temps que tu arrêtes. Tu as tout fait. Pourquoi veux-tu marquer 1 000 buts ?" Mais je n'y crois pas. Je pense que je continue à apporter de bonnes choses, j'aide mon club et l'équipe nationale, alors pourquoi ne pas continuer ? Je suis sûr qu'une fois terminé, je me sentirai accompli, car j'ai tout donné. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années, mais j'essaie d'en profiter pleinement" tout en rappelant son attachement au maillot du Portugal avant la prochaine Coupe du monde. "Cela fait 22 ans que je suis dans l'équipe nationale, et je pense que cela parle de lui-même. Si je pouvais, je ne jouerais que pour la Seleção" a-t-il lancé.