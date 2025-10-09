DIRECT. Somalie - Algérie : le tandem Amoura-Mahrez en feu, suivez le match
L'Algérie aura l'occasion ce jeudi de composter son billet pour la Coupe du Monde 2026. Un nul face aux Somaliens à Oran suffit aux Fennecs pour retrouver le Mondial après 12 ans d'absence.
19:27 - 70' - La passe à dix pour les Verts
Face aux Somaliens résignés et peu menaçants, les Verts jouent à la passe à dix avec le soutien du public
19:24 - 67' - Le troisième but en vidéo
Ci dessous en vidéo le troisième but algérien avec Mahrez encore une fois à la passe et Amoura à la conclusion
????????-????????— L'Équipe (@lequipe) October 9, 2025
Amoura-Mahrez, la connexion algérienne face à la Somalie
Le match sur L'Équipe live foot > https://t.co/mK0Cb23Chi#lequipeFOOT pic.twitter.com/CBS310yhZm
19:22 - 65' - Mahrez sorti sous les ovations
Riyad Mahrez décisif sur les trois buts sort et laisse sa place à Gouiri alors que Bounedjah est remplacé par Hadj Mousse
19:19 - 62' - Frappe tendue de Maza
Deux minutes après son entrée en jeu, Ibrahim Maza parvient à s'illustrer sur une frappe tendue qui passe juste à côté du cadre des buts adverses
19:17 - 60' - Double changement pour les Verts
Sorties de Amoura et Bentaleb, ils sont remplacés par Ibrahim Maza et Youcef Belaïli
19:14 - 58' - DOUBLE D'AMOURA (0-3)
Le festival des Verts continuent avec encore une fois Mahrez à la passe décisive et Amoura en conclusion au second poteau de la tête. Mohamed Amoura rejoint Denis Bouanga en tête du classement des buteurs de la Zone Afrique. 3-0 pour les Verts
19:13 - 56' - Gigli vigilant
Belle intervention du défenseur Gigli qui parvient à sortir le ballon en touche d'un tacle glissé devant Amoura
19:10 - 53' - Le public oranais réclame son chouchou
Les nombreux spectateurs du stade Miloud Hadhefi réclament l'apparition de la star locale, Youcef Belaili
19:07 - 51e - Bensebaini averti
Ramy Bensebaini a pris un carton jaune pour un coup de coude sur Musse
19:05 - 48' - 2 matches de préparation en Novembre
En qualification pour le Mondial durant cette trêve internationale, l'Alégrie disputera deux matches amicaux au mois de novembre, même si le programme n'est pas encore connu. Les Verts pourront privilégier des sélections africaines pour préparer la CAN
19:01 - Début de seconde période !
C'est reparti pour la deuxième période entre la Somalie et l'Algérie
18:48 - Mi-temps à Oran (0-2)
L'Algérie mène face à la Somalie (2-0) après une première mi-temps assez emballante et largement maîtrisée. Les hommes de Petkovic sont à 45 minutes du bonheur
18:46 - 45e+1 - Deux minutes du temps additionnel
Il y aura deux minutes du temps additionnel dans cette première période entre la Somalie et l'Algérie
18:43 - 43' - Somalie dans un temps fort
Les Somaliens finissent bien cette première mi-temps avec une meilleur circulation de ballon et quelques infiltrations dans le camp algérien
18:39 - 39' - Mandi bien placé
Somalie s'est présenté en trois contre deux devant la défense algérienne mais la frappe de Souleymane qui semblait cadrée est détournée par Mandi en corner