Somalie - Algérie : baptême du feu pour Luca Zidane, Petkovic a fait son choix

L'Algérie aura l'occasion ce jeudi de composter son billet pour la Coupe du Monde 2026. Un nul face aux Somaliens à Oran suffit aux Fennecs pour retrouver le Mondial après 12 ans d'absence.

C'est un soir pas comme les autres qui attend le peuple oranais. Ce jeudi, au complexe olympique Miloud-Hadefi, l'Algérie défie la Somalie dans un match qui pourrait valoir qualification pour la Coupe du monde 2026. Mais avant même le coup d'envoi, un nom fait déjà couler beaucoup d'encre, celui de Luca Zidane. À 27 ans, le fils de Zinédine s'apprête à défendre pour la première fois les cages des Fennecs. Très attendu et parfois critiqué, il a affronté la presse avec sérénité, livrant un discours sincère et plein d'émotion, qui a conquis plus d'un sceptique.

Fier d'être algérien

Dès sa première prise de parole, Luca Zidane a voulu clarifier son choix. Pour lui, rejoindre l'équipe nationale d'Algérie n'est pas une stratégie de carrière, mais un retour aux sources. " C'est un bon choix pour moi, ce sont les origines de mon grand-père, et je suis fier d'être Algérien ", a-t-il déclaré avec émotion. Le gardien a insisté sur le caractère profondément familial et affectif de cette décision. Longtemps observé dans l'ombre de son père, il affirme aujourd'hui son identité sportive et personnelle. En rejoignant la sélection algérienne, Luca ne cherche pas à écrire une suite à la légende paternelle, mais à tracer sa propre route, les gants solidement en main.

Face aux journalistes, il n'a esquivé aucune question, y compris celle, inévitable, sur l'avis de son père. " Toute la famille est contente. C'est mon choix, mais ils sont derrière moi ", a-t-il confié avec simplicité. Une manière élégante de rappeler que, s'il porte un nom immense, il entend faire ses preuves par lui-même. Concernant les aspects administratifs de sa naturalisation, Luca a choisi de recentrer le débat sur l'essentiel : le terrain. " Je suis sélectionnable, et j'ai été sélectionné. Je suis content d'être ici. Et les grandes lignes, c'est le match de demain contre la Somalie. " Une phrase sobre, mais lourde de sens, qui résume bien son état d'esprit : humilité, travail et détermination.

Petkovic ne ménage pas le suspense

S'il découvrira le maillot vert dans un contexte particulier, Luca Zidane sait qu'il rejoint une équipe ambitieuse. Les hommes de Vladimir Petkovic dominent leur groupe et n'ont besoin que d'un match nul pour valider leur ticket vers le Mondial américain. Avec quatre points d'avance sur l'Ouganda et le Mozambique, les Verts peuvent aborder cette rencontre avec sérénité. L'ancien sélectionneur helvète, qui a suivi de près les progrès de Luca depuis plusieurs mois, devrait sans aucun doute lui offrir sa première titularisation ce jeudi. Un choix attendu, presque évident, tant le sélectionneur souhaite lui permettre d'entrer pleinement dans le projet de l'équipe nationale. Pour le reste, le technicien bosnien devrait aligner une formation équilibrée, articulée autour de Mahrez, Amoura et Belaili en attaque, Bentaleb et Boudaoui dans l'entrejeu, et une défense solide menée par Mandi et Tougai avec peut-être une nouveauté sur le flanc droit, Mehdi Dorval, le latéral de Bari. Les dernières séances d'entraînement ont montré une équipe concentrée, prête à boucler sa mission sans trembler.

En face, la Somalie n'a plus grand-chose à espérer sinon sauver l'honneur. Lanterne rouge du groupe G, elle n'a remporté qu'un seul match en huit sorties et se présente à Oran sans réelle pression. Les Ocean Stars, fragiles défensivement, tenteront néanmoins de profiter de chaque occasion pour surprendre une défense algérienne qu'ils avaient déjà mise en difficulté à l'aller malgré leur défaite 3-1. Mais la rencontre de ce jeudi dépasse le simple cadre sportif. À Oran, la ferveur populaire est immense. Les rues vibrent déjà aux couleurs nationales, et tout un pays retient son souffle dans l'attente d'une qualification qui scellerait le retour des Fennecs sur la scène mondiale.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et la Somalie aura lieu ce jeudi à 18h00 au stade Miloud Hadhefi à Oran, elle sera dirigée par l'arbitre Malawite Mr. Godfrey Phillip Nkhakananga. Pour rappel, cette rencontre initialement prévue comme un match à domicile pour la Somalie, a été déplacée en Algérie en raison de l'absence d'un stade homologué par la FIFA en Somalie.

La Fédération algérienne a accepté d'assurer la logistique et la sécurité de l'événement au complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran

Sur quelle chaîne TV est diffusé Somalie - Algérie ?

Ce match éliminatoire de la Coupe du Monde n'est diffusé sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre qui détient les droits de transmission.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faudra être abonné à l'Equipe.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de Somalie: Mohamud - Abdirizak, Osman, Abdullahi, Abdulle - Musse, Omar, Sharif, Saad - Ahmed, Nour

La compo probable de l'Algérie: Zidane - Mandi, Tougai, Hadjam, Dorval - Bentaleb, Boudaoui, Chaibi - Mahrez, Amoura, Belaili

