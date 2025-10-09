Les Bleus qualifiés à la Coupe du monde 2026 si...

L'équipe de France peut déjà se qualifier pour le prochain Mondial après les deux matchs du mois d'octobre.

L'équipe de France dispute deux rencontres décisives dans le cadre des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 qui se dispute aux Etats-Unis, Mexique et Canada. Ce vendredi 10 octobre, les Bleus retrouvent le Parc des Princes face à l'Azerbaïdjan avant un déplacement difficile, mais au combien important face à l'Islande lundi 13 octobre.

Le but du rassemblement est simple car la France peut déjà se qualifier pour le Mondial. Pour cela, l'Islande et l'Ukraine doivent se neutralisent ce vendredi et ce sera déjà bon pour les Bleus. Si l'Ukraine gagne, il faudra ensuite qu'elle soit accrochée par l'Azerbaïdjan lundi, ou qu'elle perde. En revanche, si les Islandais s'imposent face aux Ukrainiens, il sera impossible pour les Bleus d'être mathématiquement qualifiés ce mois-ci. Il faudra patienter jusqu'à la fin du mois de novembre. Les scénarios :