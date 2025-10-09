Heure et chaîne TV de Somalie - Algérie

Les Algériens jouent leur avenir à la prochaine Coupe du monde de football.

Nouvelle chance pour les Fennecs de l'Algérie de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Face à la Somalie ce jeudi, les coéquipiers du tout nouveau gardien, Luca Zidane, vont tenter de valider leur ticket pour les Etats-Unis. Avec 19 points après 8 matches dans les qualifications africaines, l'Algérie est en tête du groupe G, avec quatre points d'avance sur l'Ouganda (2e, 15 pts) et le Mozambique (3e, 15 pts) à deux journées de la fin. Une victoire et le ticket serait officiellement validé. Un nul, voire une défaite, pourraient également suffire en fonction des résultats dans le même temps d'Ouganda et du Mozambique.

A quelle heure suivre la rencontre ?

Le match des qualifications pour la Coupe du monde 2026 entre la Somalie - Algérie débutera à 18h ce jeudi 9 octobre

Sur quelle chaîne suivre la rencontre ?

Le match entre les deux nations sera diffusé sur les antennes de L'Equipe Live foot en France avec une prise d'antenne un peu avant 18h.