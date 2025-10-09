Luca Zidane : "Moi j'ai mon...'' le fils de Zinedine Zidane justifie son choix de porter le maillot de l'Algérie

Le gardien a fait le choix de porter le maillot de l'Algérie.

Son annonce a fait grand bruit. Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane a décidé de changer de nationalité en acceptant de porter le maillot de l'Algérie. Ce dernier s'est dit "fier" de son choix en hommage à ses grands parents.

"Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100 % pour que le peuple algérien soit fier. Mon père a eu son chemin, sa carrière. Moi j'ai mon chemin, ma carrière", a-t-il affirmé. "Le premier objectif, c'est demain (ce 9 octobre NDLR), c'est la Somalie et gagner ce match pour avoir la qualification pour la Coupe du monde. L'Algérie " est mon pays, mon pays d'origine et (celui) de mes grands-parents. Toute ma famille (est) fière de moi et (est) derrière moi dans tous mes choix […] mon grand-père est content que je sois en Algérie et que j'ai fait ce choix", a-t-il précisé en conférence de presse avant la rencontre décisive pour les Fennecs face à la Somalie.

Pour rappel, Luca Zidane a joué dans les équipes jeunes de l'équipe de France. Des - de 16ans au - de 20 ans sans vraiment percer. En club, sa carrière a du mal à décoller depuis son départ de la Castilla à Madrid. Après Vallecano, Eibar en Espagne, il évolue depuis deux ans avec Grenade qui évolue en seconde division espagnole.