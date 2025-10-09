Alerte chez Vinicius, sa maison a pris feu !
Le Brésilien a vu sa maison prendre feu ce jeudi 9 octobre.
Selon les informations de Marca, la maison du Brésilien Vinicius Jr a pris feu ce jeudi matin à Madrid dans le quartier résidentiel de La Moraleja à Alcobendas. Dans le détail, l'incendie se serait déclaré dans le faux plafond du sauna du sous-sol (étage -1) de la maison, qui a été entièrement détruit. Les pompiers ont été appelés vers 11 h et deux membres ont été dépêchés sur place, parvenant à maîtriser les flammes et à ventiler les pièces touchées assez rapidement. Un problème électrique serait à l'origine du sinistre.
Pas de blessé physique ni d'intoxication à déplorer. Le Brésilien n'était pas à son domicile ce jeudi car il est avec son équipe nationale à Séoul, pour affronter la Corée du Sud le 10 octobre (13h00) et le Japon le 14 octobre (12h30).