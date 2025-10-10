DIRECT. France - Azerbaïdjan : suivez le match

La France reçoit l'Azerbaïdjan, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce vendredi soir au Parc des Princes. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

20:41 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de la France et de l'Azerbaïdjan pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes ! Le coup d'envoi sera donné après les hymnes par l'arbitre norvégien Rohit Saggi.

20:39 - 25 matchs sans défaite pour la France L'équipe de France est invaincue depuis 25 matchs lors des éliminatoires d'une Coupe du monde mais aussi d'un Euro, avec 20 victoires pour 5 matchs nuls. Les Bleus ont toujours marqué au moins un but au cours de cette série (68 au total). Il y a 30 ans, le 6 septembre 1995 à Auxerre, les Bleus avaient battu l'Azerbaïdjan sur le large score de 10-0. Ce succès est le deuxième plus large de l’histoire des Bleus, après celui contre Gibraltar (14-0) en 2023.

20:33 - Deschamps craint des sifflets pour Rabiot Déjà sifflé au mois de septembre lors du match au Parc des Princes contre l'Islande (2-1), Adrien Rabiot devrait encore être dans le viseur de son ancien public, lui qui a été formé au PSG avant de quitter le club dans des circonstances pour le moins tendues. Une atmosphère qui ne plaît pas à Didier Deschamps. "Je ne suis pas sûr que c'était seulement des supporters de l'équipe de France. Cela ne doit pas se produire, ce sont des joueurs qui représentant la France, mais on est au Parc, dans le stade du club de Paris, a-t-il expliqué en conférence de presse ce jeudi. Mais Adrien est majeur et vacciné, il a l'habitude, et cela ne l'a pas empêché sur son action défensive en fin de match de retourner tout le monde. C'est la rivalité locale, c'est déjà arrivé ailleurs, et ce n'est pas un critère de choix pour moi."

20:27 - Un match à suivre sur TF1 Ce match entre la France et l'Azerbaïdjan sera bien évidemment diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur TF1, pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. Pour suivre cette rencontre de l'équipe de France sur Internet, à partir de 20h45 ce vendredi 10 octobre, il faut se rendre, sur le site de TF1

20:21 - Mbappé: "Le record de Giroud ? Je pense que je vais le battre" Kylian Mbappé peut-il marquer cinq buts ou plus pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France dès ce soir ? L'attaquant français ne l'écarte pas. "Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. (...) L'enjeu, ce n'est pas simplement d'enfiler des buts, mais si on peut le faire, on ne va pas se priver, a-t-il expliqué ce jeudi devant la presse. Le record de Giroud ? Je pense que je vais le battre, mais je ne sais pas quand, peut-être demain (ce vendredi, ndlr), qui sait ?" Seuls deux joueurs ont réussi un quintuplé avec l'équipe de France : Eugène Maës (en 1913 face au Luxembourg) et Thadée Cisowski (en 1956 face à la Belgique). Mbappé a en revanche déjà réussi un quadruplé, en 2021 contre le Kazakhstan.

20:15 - Mbappé à cinq buts du record de Giroud Incertain pour cette rencontre après sa blessure subie samedi dernier avec le Real Madrid contre Villarreal (3-1), Kylian Mbappé débute finalement bien cette rencontre face à l'Azerbaïdjan à la pointe de l'attaque, brassard de capitaine au bras. L'attaquant tricolore est apte et pourrait bien profiter de la faiblesse de l'équipe pour marquer à plusieurs reprises. L'occasion d'égaler le record de buts en équipe de France détenu actuellement par Olivier Giroud (57 buts, contre 52 pour Mbappé, ndlr) ? Peut-être bien...

20:09 - Azerbaïdjan: Santos veut rejouer un mauvais tour aux Bleus Du côté de l'Azerbaïdjan, c'est l'ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, vainqueur de l'Euro 2016 avec les Portugais au Stade de France, qui est aux commandes de la sélection depuis le mois de juin 2024. C'est dans un 5-2-3 que devrait se présenter son équipe ce soir au Parc des Princes. Le onze de départ de l'Azerbaïdjan : Magomedaliev - Aliyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Cafarquliev - Makhmudov, Khaibulaev - T. Baïramov, Emreli, Akhmedzade.

20:03 - France: Mbappé titulaire Incertain après avoir été touché à la cheville samedi dernier avec le Real Madrid, Kylian Mbappé débute finalement la rencontre face à l'Azerbaïdjan. Il s'est entraîné ce jeudi, comme les 22 autres sélectionnés, après avoir été ménagé toute la semaine. Malo Gusto, Kephren Thuram, Kingsley Coman et Hugo Ekitike sont lancés d'entrée par Didier Deschamps ce vendredi soir, qui pourrait passer du 4-2-3-1 au 4-4-2 avec Ekitiké et Mbappé devant. Le onze de départ de la France : Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - K. Thuram, Rabiot - Coman, Olise, Ekitike - Mbappé (cap.).

19:57 - Deschamps se méfie de l'Azerbaïdjan L'Azerbaïdjan semble être la plus faible des quatre équipes du groupe mais a tout de même réussi à accrocher l'Ukraine au mois de septembre (1-1), après une lourde défaite en Islande (5-0). Les Bleus doivent donc aborder avec sérieux cette rencontre, surtout au Parc des Princes, afin de soigner la différence de buts qui pourraient être décisive dans ce groupe D de la zone Europe. "Le match le plus important, c'est celui-là", a assuré Didier Deschamps en conférence de presse ce jeudi.

19:51 - La France vise la Coupe du monde 2026 L'équipe de France souhaite poursuivre sur sa lancée dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Après avoir battu l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1) en septembre, les Bleus affrontent l'Azerbaïdjan ce vendredi avant de se rendre à Reykjavik ce lundi pour un déplacement que l'on peut imaginer plus compliqué. S'ils parviennent à remporter ces deux matchs du mois d'octobre, les Tricolores peuvent faire un grand pas vers le Mondial et peut-être même se qualifier en cas de résultats favorables.