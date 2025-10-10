France - Azerbaïdjan : Mbappé a le record de Giroud dans le viseur

La France accueille l'Azerbaïdjan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, ce vendredi au Parc des Princes (20h45). Kylian Mbappé veut en profiter pour aller chercher le record de buts d'Olivier Giroud.

L'équipe de France souhaite poursuivre sur sa lancée dans ces éliminatoires pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Après avoir battu l'Ukraine (2-0) et l'Islande (2-1) en septembre, les Bleus affrontent l'Azerbaïdjan ce vendredi avant de se rendre à Reykjavik ce lundi pour un déplacement que l'on peut imaginer plus compliqué. S'ils parviennent à remporter ces deux matchs du mois d'octobre, les Tricolores peuvent faire un grand pas vers le Mondial et peut-être même se qualifier en cas de résultats favorables.

L'Azerbaïdjan est la plus faible des quatre équipes du groupe mais a réussi à accrocher l'Ukraine au mois de septembre (1-1), après une lourde défaite en Islande (5-0). Les Bleus doivent donc aborder avec sérieux cette rencontre, surtout au Parc des Princes, afin de soigner la différence de buts qui pourraient être décisive dans ce groupe D de la zone Europe. "Le match le plus important, c'est celui-là", a assuré Didier Deschamps en conférence de presse ce jeudi.

Mbappé veut (beaucoup) marquer

Incertain pour cette rencontre après sa blessure subie samedi dernier avec le Real Madrid contre Villarreal (3-1), Kylian Mbappé devrait bien débuter cette rencontre face à l'Azerbaïdjan à la pointe de l'attaque, brassard de capitaine au bras. L'attaquant tricolore est apte et pourrait bien profiter de la faiblesse de l'équipe pour marquer à plusieurs reprises. L'occasion d'égaler le record de buts en équipe de France détenu actuellement par Olivier Giroud (57 buts, contre 52 pour Mbappé, ndlr) ? Peut-être bien.

"Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. (...) L'enjeu, ce n'est pas simplement d'enfiler des buts, mais si on peut le faire, on ne va pas se priver, a-t-il expliqué ce jeudi devant la presse. Le record de Giroud ? Je pense que je vais le battre, mais je ne sais pas quand, peut-être demain (ce vendredi, ndlr), qui sait ?" Seuls deux joueurs ont réussi un quintuplé avec l'équipe de France : Eugène Maës (en 1913 face au Luxembourg) et Thadée Cisowski (en 1956 face à la Belgique). Mbappé a en revanche déjà réussi un quadruplé, en 2021 contre le Kazakhstan.

Les compos de France - Azerbaïdjan : Mbappé devrait débuter

Incertain après avoir été touché à la cheville samedi dernier avec le Real Madrid, Kylian Mbappé devrait débuter la rencontre face à l'Azerbaïdjan. Il s'est entraîné ce jeudi, comme les 22 autres sélectionnés, après avoir été ménagé toute la semaine. Malo Gusto, Kephren Thuram, Kingsley Coman et Hugo Ekitike pourraient être les surprises de Didier Deschamps ce vendredi soir.

Le onze de départ probable de la France : Maignan - Gusto, Saliba, Upamecano, T. Hernandez - K. Thuram, Rabiot - Coman, Olise, Ekitike - Mbappé (cap.).

Du côté de l'Azerbaïdjan, c'est l'ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos qui est aux commandes de la sélection depuis le mois de juin 2024. C'est dans un 3-5-2 que devrait se présenter son équipe ce soir au Parc des Princes.

Le onze de départ probable de l'Azerbaïdjan : Magomedaliev - Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk - Aliyev, Makhmudov, Emreli, T. Baïramov, Cafarquliev - Dadashov, Akhmedzade.

Heure, chaîne, comment voir France - Azerbaïdjan en direct

Ce match entre la France et l'Azerbaïdjan sera bien évidemment diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera visible sur TF1, pour laquelle il ne faut pas souscrire d'abonnement. Pour suivre cette rencontre de l'équipe de France sur Internet, à partir de 20h45 ce vendredi 10 octobre, il faut se rendre, sur le site de TF1.

Pour cette rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Bleus sont donnés plus que favoris par les différents sites de paris sportifs pour ce match au Parc des Princes. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1 et 1,05 tandis que celle d'une victoire des Azerbaïdjanais à Paris se situe au-dessus de 60. La cote pour un match nul est d'environ 30.