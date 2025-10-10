"C'est un gamin de 18 ans" : Mbappé évoque la vie agitée de Lamine Yamal

Dans une interview pour Movistar en Espagne ce jeudi 9 octobre, le Français a évoqué la vie de Lamine Yamal.

La parole de Kylian Mbappé dans les médias est rare, mais quand il parle, cette dernière est reprise un peu de partout. Dans une interview accordée en Espagne pour le média Movistar, le Français est revenu sur la petite pépite du football, Lamine Yamal. Dans l'agitation médiatique depuis plusieurs semaines avec sa vie privée, le champion du monde prend sa défense et demande qu'on le laisse un peu tranquille.

"On voit qu'il a une grande passion pour le football, et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre", confie le capitaine de l'équipe de France dans l'émission Universo Valdano. "Le reste, c'est sa vie personnelle, les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. Il faut le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu'en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un garçon de 18 ans. À cet âge-là, tout le monde fait des erreurs. On fait des choses bien, des choses mal… Au final, il aura son expérience. Il saura ce qui est bon ou mal pour lui, et au final, il suffit seulement de regarder ce qu'il fait sur le terrain. Le reste n'est pas important si ce n'est pas grave. C'est la seule chose. C'est un joueur qui a un grand talent et j'espère qu'il va suivre le chemin qu'il veut. Je lui souhaite bonne chance."