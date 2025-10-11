Portugal - Irlande : mission mondial pour Ronaldo et ses coéquipiers

Le Portugal a bien démarré sa campagne pour la Coupe du monde 2026 avec deux succès consécutifs d'abord sur l'Arménie 5 à 0 puis contre la Hongrie dans une rencontre plus en dents de scie, 3-2. Ce soir les Lusitaniens défient à Lisbonne, l'Irlande, actuel dernier du groupe F qui entrevoit déjà d'éventuels barrages. Avec un point acquis face à la Hongrie lors de la première journée, les Irlandais ont ensuite sombré face à l'Arménie. Rien n'est joué encore dans cette poule, mais l'affrontement contre le Portugal en grande forme s'annonce compliqué pour les hommes de Heimir Hallgrímsson.

Les Portugais eux, restent sur 5 victoires de rang toutes compétitions confondues avec un Cristiano Ronaldo assez efficace buteur 6 fois sur ces 5 dernières rencontres. Les derniers vainqueurs de la Ligue des Nations vise un nouveau succès dans la capitale ce qui permettrait à la star d'Al-Nassr et à ses coéquipiers de faire un grand pas vers l'Amérique l'été prochain ! "Je pense que nous traversons un moment très positif. Ces derniers temps, en plus d'avoir remporté la Ligue des nations, nous enchaînons les victoires, et cela apporte beaucoup de confiance à l'équipe. Aujourd'hui, quand on regarde autour de soi sur le terrain, on ressent la confiance dans le coéquipier à nos côtés. Nous avons toujours eu de la qualité au sein de la sélection, mais désormais, l'esprit d'équipe et l'union sont peut-être encore plus forts qu'auparavant. C'est peut-être ce qui nous manquait à certains moments. Je sens une équipe très unie, avant tout, et avec une énorme envie de gagner des titres. Nous sommes très, très motivés _ pas seulement les joueurs, mais aussi tout le staff. Tout ce qui entoure la sélection nationale partage la même énergie. Et je pense que c'est cela qui fait notre force aujourd'hui" à commenté en conférence de presse d'avant match le milieu défensif Joao Palhinha. Les adversaires sont prévenus, il faudra très certainement compter sur le Portugal !

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre la rencontre Portugal - Irlande ?

Le match arbitré par le Slovaque Ivan Kruzliak débute à 20h45 sur la chaîne L'Équipe et dès 19h45 sur notre live !

Les compos probables

Le Portugal jouera avec son indéboulonnable capitaine, Cristiano Ronaldo qui sera épaulé par les stars parisiennes. Joao Cancelo sera en revanche absent du côté de la Seleção. L'Irlande se passera d'Evan Fergusen blessé à la cheville.