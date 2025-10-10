Infantino et la Fifa veulent mettre en place un calendrier absolument dingue

Le patron de la Fifa veut révolutionner le calendrier.

Alors que les voix s'élèvent de plus en plus pour ralentir le rythme des matchs et des compétitions, le patron de la Fifa n'entend pas les arguments et veut révolutionner le calendrier. Le patron de la FIFA, de passage au congrès de l'EFC (Clubs européens de football), a confirmé qu'il souhaitait mettre en place une refonte globale du calendrier international. À partir de 2034 et l'Arabie Saoudite, le Mondial devrait à nouveau se jouer sous des températures plus douces comme ce fut le cas pour la Coupe du monde au Qatar en 2022. "Même dans certains pays européens, jouer en juillet devient très compliqué ", a-t-il expliqué, avant d'ajouter que " le meilleur mois pour jouer au football est juin, mais il n'est presque pas utilisé." Le Mondial 2026 aux Etats-Unis pourrait d'ailleurs être perturbé par les températures élevées.

Les discussions portent désormais sur l'ensemble du calendrier international avec les compétitions nationales, coupes continentales, Mondial des clubs… Le patron de la Fifa veut une ouverture d'esprit de toutes les institutions. En déplaçant le Mondial en hiver, cela rendrait le calendrier des championnats et compétitions européennes encore plus complexes ces prochaines années et le temps de repos pourrait être sacrifié...