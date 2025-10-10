Une offre à plus de 5 milliards pour Manchester United

Si le club de Manchester United n'est pas officiellement en vente, une offre colossale serait en approche.

Manchester United est-il à vendre ? C'est en tout cas ce que le dirigeant saoudien Turki Al-Sheikh a affirmé sur les réseaux sociaux en indiquant que le club britannique serait à un stade avancé de sa vente avec un nouvel investisseur. "La meilleure nouvelle que j'ai entendue aujourd'hui est que Manchester United est à un stade avancé de négociations pour vendre à un nouvel investisseur. " Quelques heures plus tard, il a nuancé ses propos, précisant qu'il ne faisait pas partie du groupe et qu'il n'était pas originaire d'Arabie saoudite.

Propriétaire du club depuis 2005, la famille Glazer fait face à une contestation grandissante des supporters depuis plusieurs mois malgré l'entrée de Sir Jim Ratcliffe au capital à hauteur de 27,7 % en 2023. Les fans reprochent à la famille américaine de privilégier les bénéfices au détriment des ambitions sportives.

Selon le Daily Mail Sport, un groupe d'investissement basé aux Émirats arabes unis préparerait une offre de plus de 5 milliards de livres sterling pour prendre le contrôle du club anglais. Il s'agirait du groupe UAE qui gère notamment l'équipe de vélo de Taej Pogacar. Et pour plaire aux supporters, le consortium aurait contacté d'anciens joueurs de Manchester United pour les intégrer comme ambassadeurs de son projet, renforçant ainsi son lien avec l'histoire et les supporters. Affaire à suivre...