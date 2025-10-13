DIRECT. Islande - France : les Bleus contrôlent sans déclic offensif, suivez le match

Pour ce déplacement en Islande dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps a opéré un gros turnover dans le secteur offensif.

En direct

21:15 - Superbe pressing français (31') Grâce à un gros pressing sur son vis à vis, Nkunku gratte une touche toute proche du poteau de corner islandais.

21:12 - L'Islande cherche la faille (28') Au terme d'une longue séquence de possession de balle, sans réels mouvements autour du porteur de balle, Magnusson est tout de même trouvé légèrement dans la surface. Il profite de sa course rentrante pour déclencher une frappe. C'est contré par Upamecano.

21:10 - Gudmundsson hors jeu (26') Lancé dans la profondeur, Gudmundsson s'était avancé seul face à Maignan, avant qu'il ne soit signalé en position de hors jeu.

21:09 - Olise au corner (25') Sous le corner rentrant tiré par Olise, Mateta cherche à placer sa tête. Il est précédé par Olafsson qui était bien sorti.

21:08 - Gretarsson en retard (23') Alors qu'Olise avait tenté de déborder Gretarsson, l'Islandais glisse un tacle largement en retard. Faute pour les Bleus.

21:06 - Mateta dévisse sa frappe (22') Joli mouvement français impulsé par Nkunku qui trouve Olise en profondeur. L'attaquant, en une touche, glisse un centre en retrait, repris à l'entrée des 5,50 mètres par Mateta qui prend sa frappe trop de l'intérieur. Sortie de but à suivre pour l'Islande.

21:05 - La vista de Koundé (20') Enfermé le long de la ligne de touche, Koundé délivre une passe laser pour Olise qui fait gagner une trentaine de mètres. La combinaison avec Mateta est imprécise.

21:03 - Digne en filou à plus de 50 mètres (18') Sur un coup franc joué rapidement, Digne tente une frappe lointaine alors qu'Olafsson s'était avancé. Sa tentative osée passe assez largement à côté.

21:01 - Haraldsson très bas (17') L'attaquant lillois est obligé de se proposer en troisième défenseur pour trouver des espaces dans le bloc défensif français. On a du mal à combiner côté islandais.

21:00 - Koundé opte pour la frappe (16') Alors qu'il disposait d'espace à l'entrée de la surface légèrement sur la droite, Koundé déclenche une frappe du gauche légèrement contrée. Olafsson peut se saisir du ballon sans problème.

20:58 - Nkunku en une touche (14') Touché dos au but à l'entrée de la surface, Nkunku opte pour une passe en une touche en retrait pour Olise. Cela manque de précision, l'Islande concède cependant un corner.

20:57 - Thauvin perd ses appuis (13') Dans l'axe à 20 mètres, Thauvin perd ses appuis au moment de déclencher un crochet pour enchaîner avec une frappe. Il perd la possession du ballon.

20:55 - Premier mouvement islandais (11') En difficulté dans la conservation du ballon, l'Islande se projette pour la première fois. Palsson profite de l'appel d'Ellertsson pour le servir dans la profondeur. Les Islandais grattent un corner.

20:54 - Olise manque sa passe (9') Dans l'entrejeu, Olise profite d'une passe de Camavinga pour lancer Mateta en profondeur en une touche. Mateta avait démarré sa course de trop loin. C'est récupéré par Gretarsson.

20:52 - Les Bleus contrôlent (8') Au terme d'une grosse séquence de possession de balle, Digne lance Camavinga en profondeur. Le milieu de terrain glisse un centre à ras de terre qui manque un peu de puissance. C'est intercepté.

20:51 - Gros risque pris par Thauvin (6') Le long de la ligne de touche côté droit, Thauvin tente d'inverser le jeu avec un ballon enroulé. C'est intercepté plein axe par Johannesson. Les Bleus parviennent malgré tout à reprendre possession du cuir.

20:49 - Saliba solide dans son duel (5') Sous ce long ballon islandais, Saliba fait parler son physique pour dégager le ballon devant Gudjohnsen. Koundé commet la faute derrière pour une main au visage.

20:48 - La première occasion française ! (3') Sur un corner d'Olise, Koundé dévie le ballon au premier poteau pour Nkunku seul au second. il glisse un plat du pied du droit mais bute sur Olafsson. Bonne entame des Bleus !

20:47 - Première incursion pour Nkunku (2') Sur cette ouverture d'Upamecano pour Nkunku, l'attaquant français s'emmène parfaitement son ballon puis opte pour un centre. Corner.

20:45 - Olise à la récupération (1') Au milieu de terrain, Olise est esseulé et peut récupérer un second ballon. Il fait tourner avec sa charnière centrale.

20:45 - C'est parti ! L'Islande donne le coup d'envoi de ce quatrième match des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 pour les Bleus !

20:40 - L'arbitre de la rencontre Cette rencontre sera arbitrée par Orel Grinfeeld.

20:39 - Entrée des joueurs ! Les deux sélections font leur entrée sur la pelouse. Place aux hymnes !

20:30 - La composition des Bleus ! Didier Deschamps opère un large turnover en attaque avec la première titularisation de Mateta en pointe, Thauvin en 10 et Nkunku côté gauche. Derrière la paire Koné - Camavinga au milieu de terrain, Saliba et Upamecano constitueront la charnière centrale. Maignan sera le capitaine des Bleus ce soir.