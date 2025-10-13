Islande - France : sans Mbappé, les Bleus avec Maignan en capitaine et une attaque remodelée

Face à l'Islande ce lundi soir à 20h45, l'équipe de France a l'occasion de se rapprocher un peu plus de la qualification pour le Mondial. Deschamps devrait faire tourner autour de Maignan, capitaine.

Après sa victoire face à l'Azerbaïdjan vendredi dernier (3-0), l'équipe de France a l'occasion de signer un 4/4 dans ces éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Plus encore, les hommes de Didier Deschamps pourraient d'ores et déjà valider leur ticket pour le Mondial. Pour cela, il faudrait deux conditions remplies. La première, signer une victoire en Islande, la seconde, une défaite de l'Ukraine face à l'Azerbaïdjan. Avec huit points d'avance sur les Ukrainiens les Bleus ne pourraient ainsi plus être rattrapés. Face aux Bleus, une équipe d'Islande qui reste sur un carton pris à domicile face à l'Ukraine (3-5), concurrent direct dans la course à la seconde place.

Mais cette équipe de France se déplace avec bon nombre de blessés offensifs : Doué, Dembélé, Kolo Muani, Thuram. Une longue liste à laquelle s'ajoute Mbappé, sorti blessé à la cheville face à l'Azerbaïdjan. Reste donc à savoir quelle sera l'animation offensive autour de Michael Olise qui devrait enchaîner. Un turnover clair, comme l'indiquait d'ailleurs Didier Deschamps en conférence de presse : "Il y aura des changements, forcément". Le premier des changements, celui de confier le capitanat à Maignan en l'absence de l'attaquant madrilène.

A quelle heure suivre Islande - France ?

Le coup d'envoi de la rencontre Islande - France sera donné au stade Laugardalsvollur de Reykjavik à 20h45.

Sur quelle chaîne voir Islande - France ?

La rencontre Islande - France est à retrouver sur TF1.

Quelles sont les compositions probables de Islande - France ?

Islande. Olafsson – Anderson, Palsson, Ingason, Gretarson – Haraldsson, Johanesson, Porsteinsson, Ellertsson – A. Gudjohnsen, D. Gudjohnsen.

France. Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez (ou Digne) – Koné, Camavinga (ou Rabiot) – Coman, Olise, Nkunku (ou Akliouche) – Ekitike.