"On le veut" : Lamine Yamal au PSG, la rumeur prend de l'épaisseur

Le prodige espagnol attire les convoitises et notamment le Qatar qui rêve de lui au PSG...

Après Zlatan, Neymar, Messi, Mbappé, Beckam... Le PSG peut il enrôler une méga star ces prochains mois en la personne de Lamine Yamal ? C'est en tout cas le souhait ultime du Qatar, propriétaire du PSG.

Selon le journaliste indépendant Romain Molina, plusieurs clubs rêvent de Lamine Yamal. "il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut. (...) Un moment donné à Barcelone, on a commencé à douter parce que le papa et la maman ont été invités et on a commencé à promettre plein de choses. Et on sait très bien que si le PSG et le Qatar veulent, ils ont le budget illimité. Ils se sont rappelés de Neymar parce qu'il y a le deal officiel, et tout ce qui a été dealé au Qatar (...) A Doha, ils ont dit : "C'est une priorité, ces prochaines années on doit le faire" explique le journaliste.

Et le PSG a de sérieux arguments malgré la prolongation très importante de l'Espagnol il y a quelques mois avec le club catalan. Jorge Mendes, son agent, a des liens très étroits avec le président du PSG. Et si Barcelone n'arrive pas à gagner ces prochaines années, peut être que le numéro 10 du Barça voudra partir.