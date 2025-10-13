"Thauvin ne mérite pas la sélection", "ll a été exceptionnel", "Très gêné par la vidéo" : quand Walid Acherchour s'acharne toutes les 30 secondes sur Thauvin

Le retour en sélection de Thauvin fait débat et un consultant se lâche.

Une chose est certaine, le retour de Florian Thauvin en équipe de France fait débat. De retour chez les Bleus après une cascade de forfaits, l'ancien joueur de l'OM a saisi sa chance en faisant une entrée fracassante face à l'Azerbaïdjan, marquant dès sa première prise de balle.

Pourtant, lors de sa sélection, le consultant Walid Acherchour sur l'After de RMC avait épinglé le champion du monde, ne comprenant pas cette convocation pas forcément méritée selon lui. "Pour moi, c'est un grand non", parlant même d'un choix lunaire. Pourtant, il y a quelques semaines, il avait fait les louanges du Lensois, grand artisan du renouveau offensif des Lensois. " J'ai donné mon avis, je ne vais pas m'enfermer dedans. Je dis juste que je n'ai pas trouvé cohérent la manière dont il a été amené médiatiquement à Clairefontaine. Ce n'est pas à Thauvin que j'en veux" a-t-il justifié.

Et après la performance de Thauvin ce vendredi face à l'Azerbaïdjan, Walid Acherchour a pourtant, de nouveau, changé de fusil d'épaule, parlant de l'entrée exceptionnelle de Thauvin, se disant "très content pour lui" lui souhaitant même "le meilleur". Conscient peut être d'un discours en deux temps, il a tout de même indiqué qu'il ne changerait pas ses propos d'il y a quelques jours.

Suite à la diffusion sur Téléfoot d'un extrait du vestiaire lors de France Azerbaïdjan avec une prise de parole de Florian Thauvin, le consultant n'a pas vraiment apprécié et en a remis une couche sur le joueur, estimant que même Olise ne sait pas qui est Florian Thauvin. "Il fait 8 minutes fracassantes (contre l'Azerbaïdjan) mais l'histoire autour de Thauvin… Quand il dit je vais être le grand frère de tout le monde alors que les mecs ont gagné des Coupes du Monde, des Ligue des Champions ou jouent dans les plus grands clubs... Lui il a fait les Tigres , Udinese et Lens en derniers clubs, (…) Le voir prendre la parole à la mi-temps après plus de 6 ans d'absence : je ne sais même pas si Olise le connaît.

Rappelons tout de même que Florian Thauvin a joué plusieurs saisons à Marseille, a été nommé comme meilleur joueur du championnat en 2018 et a été appelé pour disputer la Coupe du monde en 2018. Même s'il n'a joué que quelques minutes face à l'Argentine, il est champion du monde. Mais peut être que s'il marque deux buts face à l'Islande ce lundi, Thauvin méritera plus que tout le monde sa sélection pour la Coupe du monde selon Walid Acherchour.