"Impossible" : Lizarazu sceptique face à une France sans Mbappé

L'ancien champion du monde a donné son avis sur l'équipe de France sans Mbappé.

L'équipe de France dispute une rencontre décisive face à l'Islande ce lundi soir dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde. Un match qui se fera sans le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. En feu depuis le début de la saison en compilant les buts avec le Real et les Bleus, le Français est forfait en raison d'une blessure à la cheville.

Pour L'Equipe, l'ancien latéral gauche est revenu sur cette absence et juge "impossible" de combler l'absence de Mbappé. "Alors, comment compenser son absence ? On ne peut pas. Comme, pour des raisons techniques différentes, on ne pouvait pas compenser celle de Zinédine Zidane à mon époque. Quand tu as Zidane dans ton équipe, lorsque tu es défenseur, tu sais que tu vas toujours relancer sur lui parce qu'il ne perdra jamais le ballon et qu'il en fera bon usage. Il s'agira donc pour les Bleus de trouver de nouveaux circuits de passes, de s'appuyer sur un autre élan. Sans lui, ce sera aussi à certains de plonger dans ce vide pour montrer qu'ils ont le niveau international" a-t-il expliqué avant d'expliquer qu'"il ne faut jamais laisser filer une occasion de prendre la lumière". Hugo Ekitike, Christopher Nkunku et Maghnes Akliouche, Florian Thauvin sont donc attendus au tournant.