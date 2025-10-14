DIRECT. Italie - Israël : suivez le match

L'Italie reçoit Israël ce mardi à l'occasion des qualifications à la Coupe du monde 2026. Défaite interdite pour les Transalpins. Suivez le match en direct.

En direct

20:41 - Les hymnes retentissent ! À moins de cinq minutes du coup d'envoi de ce Italie - Israël, les deux nations sont entrées sur la pelouse et entonnent les hymnes nationaux. Celui d'Israël est sifflé par le public italien.

20:34 - L'Italie invaincue Pour ce qui est des confrontations directes, la balance penche largement en faveur de l'Italie qui n'a jamais perdu face à Israël malgré les 8 affiches entre les deux nations. Les Italiens ont gagné sept fois contre un seul match nul.

20:27 - "Pas le droit à l'erreur" En conférence de presse, le sélectionneur de l'Italie Gennaro Gattuso le sait, ce match face à Israël est très important pour la suite des qualifications à la Coupe du monde 2026. "Nous savons que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous ne pouvons pas reproduire les mêmes erreurs qu'il y a un mois. Nous devons encore nous qualifier pour les éliminatoires. Demain, il faudra être prudents. Israël jouera avec tout ce qu'il a. Ils ont de la qualité avec leurs deux ailiers et sont capables de maintenir leur supériorité numérique grâce à leurs joueurs qui savent battre leurs adversaires", a-t-il détaillé.

20:20 - Éviter la passe de trois Avant de recevoir Israël, l'Italie veut aussi certainement éviter de ressasser de vieux démons. En effet, la Nazionale n'a plus participé à la Coupe du monde depuis l'édition 2014 au Brésil. Plus de dix ans d'une disette qui doit prendre fin pour une des plus grandes nations du football mondial.

20:13 - Un mois après un affrontement de haute volée Italie et Israël se retrouvent un peu plus d'un mois après un match qui restera gravé dans les mémoires des deux nations. Les Italiens s'étaient alors imposés 5-4 à l'extérieur grâce à un but de Tonali dans le temps additionnel de la rencontre. Ce but pourrait absolument tout changer dans la course à la qualification au Mondial 2026.

20:06 - La situation du groupe I Cet Italie - Israël est éminemment important pour la suite de ces qualifications à la Coupe du monde 2026. En effet, les Italiens doivent absolument s'imposer pour espérer éviter de jouer des barrages et obtenir une qualification directe. De plus, un succès leur permettrait de prendre de l'air sur cette équipe israélienne qui n'est qu'à trois petits points de la Squadra Azzurra.

19:59 - Beaucoup de tension aux abords du stade Les rues d'Udine ont été le théâtre de plusieurs manifestations avant cet Italie - Israël qui se déroule dans cette ville du Frioul. Des milliers de manifestants se sont réunis dans les rues d'Udine pour dénoncer les agissements de l'État hébreu dans la bande de Gaza.

19:52 - Les deux compos sont tombées On connait les 22 acteurs qui vont débuter ce Italie - Israël. Côté Italien, Gianluigi Donnarumma débute dans les cages malgré sa grosse bourde face à l'Estonie lors du dernier match. Le XI italien : Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Calafiori - Cambiaso, Locatelli, Barella, Tonali, Dimarco - Raspadori, Retegui. Et voici le XI de départ israélien : Glazer - Dasa, Baltaxa, Blorian, Revivo - Peretz, Gloukh, Khalaili - Bito, Baribo, Solomon.