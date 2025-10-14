Italie - Israël : une immense pression sur les Italiens

L'Italie reçoit Israël ce mardi à l'occasion des qualifications à la Coupe du monde 2026. Défaite interdite pour les Transalpins.

L'Italie va-t-elle encore louper une Coupe du monde ? La question se pose alors que la Squadra Azzurra occupe la deuxième place du groupe I à six points de la Norvège. Cette place n'offrirait qu'un barrage aux Italiens alors que les Israéliens, adversaires du soir, lorgnent sur cette place occupée par l'Italie. Il y a trois jours, les hommes de Gennaro Gattuso s'imposaient 3-1 sur la pelouse de l'Estonie pour entretenir l'espoir infime d'une qualification directe au Mondial après avoir échoué lors des deux dernières éditions.

En face, la confiance israélienne s'effrite beaucoup. En effet, les Israéliens ont encaissé 10 buts sur les deux derniers matchs. Il y a trois jours ils subissaient un terrible revers face aux Norvégiens d'Erling Haaland (0-5) après avoir perdu dans un match fou face à l'Italie lors de la dernière trêve internationale (4-5). Deux revers qui font plus que mal dans la course à la qualification pour la Coupe du monde 2026. Pour autant, un succès ce soir permettrait aux hommes de Ran Ben Shimon de revenir à hauteur de la deuxième place même si l'Italie a un match en moins.

A quelle heure débute le match Italie - Israël ?

Le match Italie - Israël débutera à 20h45 ce mardi. Il se déroulera au Bluenergy Stadium, à Udine en Italie.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Italie - Israël ?

C'est La Chaine L'Equipe qui diffusera ce match entre l'Italie et Israël. Le Français Clément Turpin arbitrera cette rencontre de la qualification à la Coupe du monde 2026.

Quelle diffusion streaming pour le match Italie - Israël ?

MyCanal et le site L'Equipe proposeront une diffusion streaming de ce match entre l'Italie et Israël. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au contenu.

Quelles compostions probables pour Italie - Israël ?

Malgré sa grosse bourde contre l'Estonie, l'ancien gardien parisien Gianluigi Donnarumma devrait débuter dans les cages alors que Gennaro Gattuso devrait utiliser un 3-4-3. Le XI probable de l'Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori - Orsolini, Barella, Tonali, Dimarco - Raspadori, Retegui, Kean.

Le XI probable d'Israël : Peretz - Dasa, Peretz, Nachmias, Blorian, Revivo - Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon - Khalaili.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Italie - Israël ?

Betclic : Italie 1,15/ Nul 6,75/ Israël 12,25

Unibet : Italie 1,15/ Nul 6,70/ Israël 12,20

Winamax : Italie 1,15/ Nul 6,50/ Israël 12