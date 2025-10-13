Messi et Ronaldo se livrent une immense bataille pour atteindre les 1000 buts

La star argentine a de nouveau brillé en marquant ce week-end avec son équipe de l'Inter Miami et a relancé la course pour atteindre les 1000 buts, défiant son rival portugais.

Dans le cadre d'une nouvelle journée de la MLS ce week-end, l'équipe de l'Inter Miami a infligé une sévère défaite à Atlanta United avec un score de 4-0, clôturant ainsi la phase régulière du championnat américain. Lionel Messi, la légende argentine qu'on ne présente plus, était bien présent en pleine période de matchs internationaux et a ajouté deux buts à son compteur personnel.

À 38 ans, Messi a désormais accumulé un total impressionnant de 886 buts en 1126 matchs. Cela le place à 115 réalisations du chiffre magique des 1 000 buts en carrière. Il continue par ailleurs de se mesurer à Cristiano Ronaldo dans cette lutte amicale mais acharnée pour décrocher le titre de meilleur buteur de l'histoire.

Pendant ce temps, Cristiano Ronaldo a participé à un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avec son équipe nationale. La rencontre a eu lieu chez lui, au Portugal, face à l'Irlande, mais l'ancien joueur du Real Madrid n'a pas pu trouver le chemin des filets. Mais actuellement, Ronaldo reste en tête avec 946 buts marqués en 1290 rencontres.

Le temps nous dira s'il parviendra à inscrire les 54 buts qui lui manquent durant cette saison, riche en compétitions tant nationales qu'internationales, avec en ligne de mire une participation au Mondial 2026 avec le Portugal.

Cependant, la "Pulga" argentine ne renonce pas non plus à cette course au titre de meilleur buteur de tous les temps. Dans le top 10 des buteurs historiques, Robert Lewandowski est le seul autre joueur en activité. Le Polonais, actuellement sous les couleurs du FC Barcelone, totalise 698 buts, restant cependant loin des deux géants qui mènent la marche.