Le joueur du PSG pourrait avoir un bon de sorti lors du mercato d'hiver.

Selon les informations de "Birmingham Live", le club anglais d'Aston Villa envisagerait une transaction de 50 millions de livres soit environ 96 milliards de wons pour s'attacher les services du milieu offensif du PSG, Lee Kang In. Unai Emery, l'entraîneur de l'équipe, surveille le Coréen qui peine à se faire une place durable au Paris Saint-Germain. Il s'agirait du "plus gros montant de transferts de l'histoire coréenne".

Si Lee n'est que rarement sur le devant de la scène au PSG, c'est parce que son temps de jeu est souvent limité à des participations en tant que remplaçant. Naturellement, il aspire à occuper un poste de titulaire d'ici l'année prochaine, ambition que sa situation actuelle ne permet pas de concrétiser. Les perspectives d'un transfert vers Aston Villa sont également évoquées par plusieurs médias qui a décrit le club anglais comme une destination attrayante pour Lee.

En effet, avec la possibilité de quitter le PSG dans les mois à venir, Lee cherche un projet où il pourrait jouer un rôle plus prépondérant. Villa pourrait correspondre à ces attentes, surtout si le transfert a lieu lors du marché d'hiver, apportant ainsi un souffle nouveau à leur ligne offensive. Le PSG, de son côté, ne semble pas non plus fermer la porte à de telles négociations.

Lee avait déjà attiré l'attention lors du dernier mercato estival. Malheureusement, malgré l'intérêt marqué de clubs européens, il n'a pas réussi à s'imposer à Paris et s'est souvent retrouvé sur le banc de touche. De nombreuses équipes prestigieuses ont montré un vif intérêt, notamment Nottingham Forest, juste avant la fermeture du marché des transferts. D'après "Birmingham World", Nottingham avait envisagé une offre de 52 millions de livres, mais l'opération n'a jamais abouti. Aujourd'hui, les circonstances pourraient bien jouer en faveur de Lee, avec une nouvelle ouverture sur le marché des transferts.

Et la situation actuelle d'Aston Villa, sans Leon Bailey - prêté à l'AS Roma - et avec Jadon Sancho souvent blessé, renforce l'intérêt du club pour Lee. Son arrivée pourrait compenser ces absences importantes, tout en apportant de la créativité et de la profondeur à l'équipe.