Allemagne, Italie et Belgique... Les nations qui pourraient louper la Coupe du monde

Plusieurs équipes européennes sont en danger dans les qualifications de la Coupe du monde.

Alors que les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2026 sont proches de la fin, plusieurs nations jouent des matchs décisifs pour éviter de jouer des barrages ou se faire éliminer.

La Belgique, incapable de s'imposer face à la Macédoine du Nord vendredi, affronte le pays de Galles ce lundi. Une victoire et les hommes de Rudi Garcia reprendraient la tête du groupe, mais une défaite et la qualification pour la Coupe du monde serait compromise. Deuxième du groupe J à un point des Macédoniens, qui ont disputé un match de plus, la Belgique ne peut s'incliner ce lundi à Cardiff, troisième sous peine de se faire également dépasser par les Gallois. "Si on ne gagne pas ? Il faut au moins prendre un point. Ce serait quand même un résultat positif et utile pour terminer premier du groupe. Je ne vais pas jouer le match nul. L'ambiance sera fantastique, alors il faudra prendre du plaisir et jouer notre jeu" a lancé Rudi Garcia.

Pour l'Allemagne, qui affronte l'Irlande du Nord ce lundi également, le constat est moins alarmant. Si elle occupe actuellement la première place de son groupe, l'Allemagne n'est pas certaine de terminer à la première place. Battus en Slovaquie lors de la première journée (2-0), les hommes de Nagelsmann comptent le même nombre de points que les Irlandais du Nord (avec une différence de buts de +4 contre +2), chez qui ils se rendent ce lundi. Pendant ce temps-là, la Slovaquie, 6 points comme l'Irlande et l'Allemagne, reçoit le Luxembourg et peut profiter d'un faux pa pour passer en tête. Il pourrait y avoir une finale, le 17 novembre prochain lors de la 6ème et dernière journée, avec un Allemagne - Slovaquie.

Enfin, comme très souvent ces dernières années, l'Italie est en danger. Les Italiens sont à 6 points de la Norvège d'Haaland et devront, avec une quasi certitude, jouer un barrage. Concrètement, pour éviter de terminer deuxième et de passer par les barrages, l'Italie doit gagner ses 3 dernier matchs et espérer voir la Norvège lâcher des points contre l'Estonie. Et si les Italiens ne battent pas Israël, ce mardi 14 octobre, la situation pourrait être tendue...