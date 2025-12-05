Attention à la diffusion du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, voici la chaîne exclusive

Le tirage au sort de la Coupe du monde se déroule ce vendredi soir aux Etats-Unis.

Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, 48 pays seront présents alors que les nations n'étaient que 16 puis 24 et ensuite 32 lors des dernières éditions les années précédentes. Ce seront donc douze groupes de quatre équipes qui seront tirés au sort ce vendredi du côté de Washington en présence de nombreuses stars. En se qualifiant pour la 8e fois consécutive à un Mondial, l'équipe de France sera dans le chapeau 1 et sait déjà quelles équipes ils ne verront pas lors du tirage au sort. Les chapeaux ne sont pas encore exacts car il manque les résultats des différents barrages européens et intercontinentaux.

Chapeau 1 : Mexique, États-Unis, Canada, Espagne, Argentine, France , Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur

Chapeau 3 : Autriche, Australie, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire

Chapeau 4 : Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande.

Sur quelle chaine suivre l'évènement ?

Attention, pas de TF1 ni beIN Sports... M6, détenteur des droits de la Coupe du monde, diffusera l'évènement à partir de 18h ce 5 décembre. Ophélie Meunier, Smaïl Bouabdellah, Julien Hababou et la voix du foot sur le groupe, Xavier Domergue, commenteront le tirage.