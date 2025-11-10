Tirage au sort Coupe du monde 2026 : date, heure, chaîne TV de l'évènement

La Coupe du monde se disputera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans un tout nouveau format.

Alors que les qualifications de la prochaine Coupe du monde se termineront dans quelques semaines, il est déjà temps de se pencher sur le tirage au sort. Ce dernier se tiendra à partir de 12h00 locales (18h00 heure de Paris) au Kennedy Center, le centre national culturel des États-Unis, le 5 décembre prochain. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition l'événement réunira 48 pays, alors qu'ils n'étaient que 16 puis 24 et ensuite 32 précédemment. Ce seront donc douze groupes de quatre équipes qui seront tirés au sort. Nous aurons au total, pour l'AFC (Asie) : 8 places directes + 1 barrage ; la CAF (Afrique) : 9 places directes + 1 barrage, la Concacaf (Amérique du Nord et centrale, plus les Caraïbes) : 6 places directes + 2 barrages, la CONMEBOL (Amérique du Sud) : 6 places directes + 1 barrage, l'OFC (Océanie) : 1 place directe + 1 barrage, l'UEFA (Europe) : 16 places directes.

Le stade Aztec de Mexico accueillera le match d'ouverture le samedi 11 juin et verra l'entrée en lice du Mexique en position A1 pour le tirage, alors que le Canada aura la position B1 et les États-Unis la position D1.

Sur quelle chaine suivre l'évènement ?

Aucune chaîne n'a pour le moment été annoncée pour la diffusion de l'évènement. Mais TF1, M6, TMC, beIN Sports sont des prétendants crédibles.