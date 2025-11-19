Tirage au sort Coupe du monde 2026 : les Bleus savent déjà à quoi s'attendre, date, heure et chaîne TV

La Coupe du monde se disputera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans un tout nouveau format et les Bleus ont déjà certaines réponses.

Alors que les qualifications de la prochaine Coupe du monde se terminent, il est déjà temps de se pencher sur le tirage au sort. Ce dernier se tiendra à partir de 12h00 locales (18h00 heure de Paris) au Kennedy Center, le centre national culturel des États-Unis, le 5 décembre prochain.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition l'événement réunira 48 pays, alors que les nations n'étaient que 16 puis 24 et ensuite 32 lors des dernières éditions. Ce seront donc douze groupes de quatre équipes qui seront tirés au sort. Nous aurons au total, pour l'AFC (Asie) : 8 places directes + 1 barrage ; la CAF (Afrique) : 9 places directes + 1 barrage, la Concacaf (Amérique du Nord et centrale, plus les Caraïbes) : 6 places directes + 2 barrages, la CONMEBOL (Amérique du Sud) : 6 places directes + 1 barrage, l'OFC (Océanie) : 1 place directe + 1 barrage, l'UEFA (Europe) : 16 places directes. À la faveur de sa troisième place au classement Fifa, l'équipe de France obtiendra le statut de tête de série avec une qualification directe pour la Coupe du monde 2026.

Le stade Aztec de Mexico accueillera le match d'ouverture le samedi 11 juin et verra l'entrée en lice du Mexique en position A1 pour le tirage, alors que le Canada aura la position B1 et les États-Unis la position D1.

En se qualifiant pour la 8e fois consécutive à un Mondial, l'équipe de France sera dans le chapeau 1 et sait déjà quelles équipes ils ne verront pas lors du tirage au sort. Les chapeaux ne sont pas encore exacts car il manque les résultats des différents barrages européens et intercontinentaux.

Chapeau 1 : Mexique, États-Unis, Canada, Espagne, Argentine, France , Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur

Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur Chapeau 3 : Autriche, Australie, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire

Autriche, Australie, Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire Chapeau 4 : Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite, Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande.

Sur quelle chaine suivre l'évènement ?

M6, détenteur des droits de la Coupe du monde, diffusera l'évènement à partir de 18h le 5 décembre. Ophélie Meunier, Smaïl Bouabdellah, Julien Hababou et la voix du foot sur le groupe, Xavier Domergue, commenteront le tirage.