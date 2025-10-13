25 points de suture, l'horrible blessure de Jean-Philippe Mateta

L'attaquant de l'équipe de France, sélectionné pour la première fois en octobre, a eu une très grave blessure il y a quelques mois.

Sélectionné pour la toute première fois avec l'équipe de France lors du rassemblement d'octobre pour les deux rencontres face à l'Azerbaïdjan et l'Islande, Jean Philippe Mateta est en plein rêve. Joueur de Crystal Palace, il a toujours rêvé des Bleus et a profité des nombreuses absences pour faire son apparition dans l'équipe de Didier Deschamps.

Buteur très régulièrement avec son club, le Français a également subi une très grave blessure le 1er mars dernier à l'oreille. Lors d'un match de FA Cup entre Crystal Palace et Millwall, l'attaquant français a été victime d'un terrible choc avec le gardien adverse, Liam Roberts. En pleine action, lancé à pleine vitesse vers le but, Mateta a heurté de plein fouet le portier venu à sa rencontre. Le contact a été si violent que l'attaquant s'est effondré au sol, immédiatement pris en charge par les secours. Evacué sur une civière, sous assistance respiratoire, l'attaquant souffrait d'une très sérieuse plaie à l'oreille. Dans une interview donnée après coup pour l'Equipe, Mateta a raconté avoir senti son oreille "pendre" au moment de se relever, mais, dans la confusion, il voulait encore continuer à jouer. Il confiera aussi avoir eu le réflexe de tourner légèrement la tête juste avant l'impact, un geste instinctif qui lui aurait probablement sauvé de blessures plus graves.

"Sur un ballon en profondeur, je passe devant un défenseur (Jake Cooper). Je suis le ballon des yeux et, soudainement, je vois quelque chose venir sur moi (le pied de Roberts). Au dernier moment, j'ai le réflexe de tourner le visage. J'ai eu de la chance, car si je ne l'avais pas fait, j'aurais pris son pied en pleine tête et cela aurait été beaucoup plus grave. Ensuite, je n'ai jamais perdu conscience. J'étais allongé par terre et je disais au docteur : "Je suis bien, je veux reprendre." Mais lui, voyant mon oreille, m'a répondu : "Non, tu dois sortir."

J'avais peur d'avoir des fractures ou du sang dans le cerveau. Mais en fait j'avais juste l'oreille démolie (il rit nerveusement). Un spécialiste en chirurgie plastique est venu et il a pris des photos de mon oreille qu'il a refusé de me montrer, pour ne pas qu'elles restent dans ma tête. Visiblement, ça ne ressemblait plus à une oreille... Au début de l'opération, le chirurgien a eu beaucoup de mal mais après, comme il me l'a expliqué, il a trouvé un chemin pour sauver mon oreille. Il a fait un sacré boulot."

Un mois après l'impact, le Français était déjà de retour sur les terrains avec une énorme protection à l'oreille. Le gardien, qui s'est dit dévasté, aura droit à une suspension de six matchs après le choc.