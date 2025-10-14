Algérie - Ouganda : un match sans enjeu pour les Verts, mais pas sans intérêt

Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Algérie dispute ce mardi à Tizi Ouzou un match sans enjeu face à l'Ouganda. Un ultime galop d'essai pour Vladimir Petković, qui entend affiner ses choix et préparer sereinement la prochaine CAN

La qualification en Coupe du monde enfin assurée, il s'agit désormais pour Vladimir Petković de préparer l'équipe la plus compétitive possible à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations. Le technicien helvético-bosniaque, arrivé dans un contexte de transition, a trouvé une équipe en reconstruction, avide de repères et de stabilité. Lui-même a donné le ton à peine le coup de sifflet final du match face à la Somalie avait retenti. Le plus dur commence maintenant. L'Algérie a certes validé son billet pour le Mondial 2026, mais les véritables défis se situent ailleurs au Maroc pour la CAN, et sur la route d'une réhabilitation durable sur la scène africaine.

Des cadres devront souffler

Du côté de la Fédération algérienne (FAF), l'heure n'est pas à l'euphorie. On n'a pas oublié les deux dernières CAN terminées sans victoire, ni le fait que l'Algérie n'a plus goûté à la Coupe du monde depuis 2014. Dans ce contexte, la pression sur Petković est immense, il doit non seulement confirmer la solidité retrouvée de son équipe, mais aussi offrir un football séduisant, symbole d'un renouveau espéré. Pour la FAF, l'enjeu dépasse le sportif, il s'agit aussi de redorer l'image du football national et de bénéficier des retombées financières qu'une sélection performante peut générer.

Deux options s'offrent au sélectionneur pour ce dernier match face à l'Ouganda : bouleverser son onze pour offrir du temps de jeu à la relève, ou consolider ses automatismes avec une équipe proche de celle qu'il envisage pour les grandes compétitions. La première option, audacieuse, permettrait d'observer les jeunes talents dans un match sans pression mais face à un adversaire encore motivé par l'enjeu. Et c'est bien vers cette voie que Vladimir Petković semble s'orienter : accorder leur chance à plusieurs nouveaux visages, tout en ménageant certains cadres après une saison éprouvante. L'objectif est double — injecter du sang neuf et évaluer la profondeur du groupe — avant d'entamer la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations.

Une première pour Zidane ?

Le public de Tizi Ouzou, qui a déjà accueilli plusieurs fois les Verts au stade d'Hocine Aït Ahmed, attend une prestation à la hauteur de l'événement. Sur le plan des individualités, plusieurs curiosités sont à surveiller. La possible première titularisation de Luca Zidane dans les cages, les débuts espérés de Mehdi Dorval et Samir Chergui en défense, ou encore la montée en puissance de Maza, Hadj-Moussa et Kebbal, ces jeunes offensifs qui incarnent l'avenir. Au milieu, Zorgane et Chaïbi tenteront de s'affirmer, tandis que Gouiri, Amoura et leurs partenaires chercheront à poursuivre sur leur dynamique offensive (22 buts inscrits en neuf matchs).

En face, l'Ouganda n'aura rien d'un simple figurant. Toujours en lice pour une place parmi les meilleurs deuxièmes des groupes africains, les Ougandais jouent ce mardi une véritable finale, seule une victoire à Tizi Ouzou leur permettrait de continuer à rêver des barrages du Mondial 2026. Portés par une dynamique impressionnante de trois succès consécutifs sans encaisser le moindre but, les hommes de Paul Put aborderont la rencontre avec une détermination totale. Face à un adversaire encore affamé et prêt à tout pour arracher sa survie mondiale, l'Algérie devra conjuguer rigueur et inspiration pour conclure en beauté une campagne presque parfaite. Car si la qualification est déjà assurée, c'est désormais un autre chantier qui s'ouvre pour Vladimir Petković, bâtir une équipe soudée, équilibrée et compétitive, capable de rayonner à la CAN comme au prochain Mondial.

A quelle heure aura lieu la rencontre ?

La rencontre entre l'Algérie et l'Ouganda aura lieu ce mardi à 18h00 au stade Hocine Aït Ahmed à Tizi-Ouzou, elle sera dirigée par un quatuor mauricien avec Mr. Ahmad Imtehaz Heerallal comme arbitre central.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Algérie - Ouganda ?

Ce match éliminatoire de la Coupe du Monde n'est diffusé sur aucune chaîne française. Au niveau local en Algérie, c'est l'ENTV terrestre qui détient les droits de transmission.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour visionner le match en streaming, il faudra être abonné à l'Equipe. Ainsi, il vous sera possible de suivre la rencontre via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.

Les compositions possibles de départ

La compo probable de l'Algérie: Zidane - Belghali - Chergui - Bensebaïni - Dorval - Zorgane - Chaïbi - Hadj-Moussa - Maza - Amoura - Gouiri

La compo probable pour l'Ouganda : Onyango - Sibbick, Obita, Semakula, Kayondo - Aucho, Capradossi, Okello - Mukwala, Ssemugabi, Mato

