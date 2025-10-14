DIRECT. Algérie - Ouganda : coup de froid pour Lucas Zidane, suivez le match
Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Algérie dispute ce mardi à Tizi Ouzou un match sans enjeu face à l'Ouganda. Un ultime galop d'essai pour Vladimir Petković, qui entend affiner ses choix et préparer sereinement la prochaine CAN
18:35 - 35' - Volée de Gouiri
Enfin une occasion pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Sa reprise de volée est impressionnante mais la frappe est trop puissante. Ca passe au dessus du cadre
18:33 - 33' - Le but d'Ouganda en vidéo
Ci -essous l'action du but de l'Ouganda avec une grosse perte de balle de Bouadoui
L'Ouganda ouvre le score face à l'Algérie dans les premières minutes de jeu !— L'Équipe (@lequipe) October 14, 2025
Le direct : https://t.co/icnqogyDWR#lequipeFOOT pic.twitter.com/bX7Amwu2XS
18:31 - 31' - But refusé pour les Verts
Aissa Mandi trompe le gardien adverse en reprenant de la tête une déviation de Zorgane, mais le défenseur lillois est signalé hors jeu à juste titre
18:29 - 27' - grosse faute de Zorgane
Le milieu de terrain ne parvient à stopper Mato et commet une faute avec une bonne semelle sur la cheville. C'est sanctionné par l'arbitre
18:25 - 25' - Frappe croisée de Mahrez
Les occasions s'enchaînent pour les Fennecs. Cette fois c'est Mahrez qui s'illustre sur le flanc droit et tente une frappe croisée. Le ballon est capté sans soucis par Magoola
18:24 - 24' - Frappe contrée de Maza
Les Verts continuent de presser dans le camp adverse et Ibrahim Maza parvient à armer une frappe mais le ballon est déviée en corner
18:21 - 20' - Magoola s'interpose devant Hadjam
Le défenseur algérien se présente seul face au gardien ougandais mais tarde à prendre sa décision, il voit Magoola sortir sur lui. Encore une occasion manquée pour les Algériens
18:18 - 18' - Reprise acrobatique d'Amoura
Magnifique reprise de volée Mohamed Amoura après un corner joué à la Rémoise. Magoola dévie du bout des doigts le ballon en corner
18:17 - 17' - Maza en jambes
Le milieu de terrain algérien de Leverkusen se montre très percutant en ce début de match en combinant notamment très bien avec Amoura sur le flanc gauche
18:14 - 14' - Coup franc gâché par Mahrez
Alors que plusieurs coéquipiers étaient dans la surface, Mahrez manque son centre sur le coup franc. Le ballon sort en six mètres
18:13 - 12' - Zidane s'illustre
Luca Zidane parvient à capter un tir puissant d'Okello qui n'était pourtant pas évident après un rebond
18:10 - 9' - Capradossi écarte le danger
Sur un centre fuyant de Boudaoui, Capradossi écarte le danger et envoie le ballon en corner. La suite ne donnera rien
18:07 - 6' - MUKWALA OUVRE LE SCORE (0-1)
Stupeur au stade Tizi Ouzou, Mukwala ouvre le score pour l'Ouganda suite à une perte de balle de Boudaoui au milieu de terrain. Zidane est trop court. 0-1 pour l'Ouganda
18:06 - 5' - Mato donne du tournis
L'ailier gauche ougandais fait du mal à Belghali et Boudaoui sur le côté gauche et confirme le bon début de match des Ougandais
18:03 - 3' - Frappe de Mukwala
C'est les Ougandais qui se montrent dangereux les premiers dans ce match par l'intermédiaire de Mukwala, mais le tir de ce dernier n'est pas assez croisé. Le ballon passe à côté du cadre