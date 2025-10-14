DIRECT. Algérie - Ouganda : coup de froid pour Lucas Zidane, suivez le match

Nassim Beneddra

DIRECT. Algérie - Ouganda : coup de froid pour Lucas Zidane, suivez le match Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Algérie dispute ce mardi à Tizi Ouzou un match sans enjeu face à l'Ouganda. Un ultime galop d'essai pour Vladimir Petković, qui entend affiner ses choix et préparer sereinement la prochaine CAN

Score Algérie
Algérie
0 : 1
Score Ouganda
Ouganda
En direct

18:35 - 35' - Volée de Gouiri

Enfin une occasion pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Sa reprise de volée est impressionnante mais la frappe est trop puissante. Ca passe au dessus du cadre

18:33 - 33' - Le but d'Ouganda en vidéo

Ci -essous l'action du but de l'Ouganda avec une grosse perte de balle de Bouadoui

18:31 - 31' - But refusé pour les Verts

Aissa Mandi trompe le gardien adverse en reprenant de la tête une déviation de Zorgane, mais le défenseur lillois est signalé hors jeu à juste titre

18:29 - 27' - grosse faute de Zorgane

Le milieu de terrain ne parvient à stopper Mato et commet une faute avec une bonne semelle sur la cheville. C'est sanctionné par l'arbitre

18:25 - 25' - Frappe croisée de Mahrez

Les occasions s'enchaînent pour les Fennecs. Cette fois c'est Mahrez qui s'illustre sur le flanc droit et tente une frappe croisée. Le ballon est capté sans soucis par Magoola

18:24 - 24' - Frappe contrée de Maza

Les Verts continuent de presser dans le camp adverse et Ibrahim Maza parvient à armer une frappe mais le ballon est déviée en corner

18:21 - 20' - Magoola s'interpose devant Hadjam

Le défenseur algérien se présente seul face au gardien ougandais mais tarde à prendre sa décision, il voit Magoola sortir sur lui. Encore une occasion manquée pour les Algériens

18:18 - 18' - Reprise acrobatique d'Amoura

Magnifique reprise de volée Mohamed Amoura après un corner joué à la Rémoise. Magoola dévie du bout des doigts le ballon en corner

18:17 - 17' - Maza en jambes

Le milieu de terrain algérien de Leverkusen se montre très percutant en ce début de match en combinant notamment très bien avec Amoura sur le flanc gauche

18:14 - 14' - Coup franc gâché par Mahrez

Alors que plusieurs coéquipiers étaient dans la surface, Mahrez manque son centre sur le coup franc. Le ballon sort en six mètres

18:13 - 12' - Zidane s'illustre

Luca Zidane parvient à capter un tir puissant d'Okello qui n'était pourtant pas évident après un rebond

18:10 - 9' - Capradossi écarte le danger

Sur un centre fuyant de Boudaoui, Capradossi écarte le danger et envoie le ballon en corner. La suite ne donnera rien

18:07 - 6' - MUKWALA OUVRE LE SCORE (0-1)

Stupeur au stade Tizi Ouzou, Mukwala ouvre le score pour l'Ouganda suite à une perte de balle de Boudaoui au milieu de terrain. Zidane est trop court. 0-1 pour l'Ouganda

18:06 - 5' - Mato donne du tournis

L'ailier gauche ougandais fait du mal à Belghali et Boudaoui sur le côté gauche et confirme le bon début de match des Ougandais

18:03 - 3' - Frappe de Mukwala

C'est les Ougandais qui se montrent dangereux les premiers dans ce match par l'intermédiaire de Mukwala, mais le tir de ce dernier n'est pas assez croisé. Le ballon passe à côté du cadre

