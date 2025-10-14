DIRECT. Maroc - Congo : les Lions de l'Atlas font un grand pas vers un record historique, suivez le match

Après 7 victoires en 7 matchs, le Maroc termine ce mardi ses qualifications pour la Coupe du monde 2026 face au Congo. Suivez le match en direct.

En direct

22:44 - Frappe écrasée (1-0, 78e) Bien trouvé devant la surface, Akhomach contrôle et se met dans le sens du but. Son tir du pied gauche est finalement capté par Ndinga.

22:43 - En-Nesyri ne trouve personne (1-0, 76e) Face au bloc bas adverse, les Marocains enchaînent les passes pour trouver un espace. Servi dans le coeur du jeu, En-Nesyri tente la déviation derrière la jambe d'appui mais il perd le cuir.

22:40 - El Kaabi proche du 2-0 ! (1-0, 73e) Sur un corner joué à deux, le cuir file jusqu'à El Kaabi qui frappe directement du pied gauche. Le ballon est bien travaillé mais ça sort de peu au-dessus des cages adverses.

22:39 - Bassinga sort (1-0, 72e) Pour le Congo, Dzaba et Bassinga sont remplacés par Nongo et Ankobo.

22:37 - En-Nesyri blessé (1-0, 70e) Entré à la mi-temps, En-Nesyri s'assoit sur la pelouse. L'attaquant de Fenerbahce est touché à la cheville.

22:35 - El Kaabi se loupe (1-0, 68e) Akhomach et Hakimi s'échangent le cuir avant un centre du Parisien. Seul dans la surface, El Kaabi manque totalement sa tête.

22:32 - Multiples remplacements (1-0, 65e) Après l'ouverture du score, El Kaabi, Masina et Akhomach entrent en jeu. Igamane et Abde sortent notamment.

22:30 - En-Nesyri délivre le Maroc ! (1-0, 63e) Une action d'école pour ouvrir le score ! Lancé dans le dos de la défense congolaise, Achraf Hakimi fait parler sa vitesse. Le capitaine des Lions de l'Atlas centre en première intention à ras-de-terre pour En-Nesyri qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide.

22:28 - Frappe vicieuse (0-0, 61e) Au poteau de corner gauche, Igamane parvient à centrer comme il peut. Le cuir revient sur El Aynaoui qui frappe à rebond en première intention. Ndinga repousse des deux poings en corner.

22:27 - Les fautes s'enchaînent (0-0, 60e) Depuis le début de la seconde période, les fautes sont fréquentes.

22:25 - Jeu stoppé (0-0, 58e) Près du rond central, Igamane est à la lutte avec Otanga pour récupérer le ballon. Le milieu congolais se tord de douleurs après une semelle involontaire.

22:22 - Double changement (0-0, 54e) Pour le Congo, Moussavou et Atipo cèdent leurs places à Mouandze et Koto.

22:19 - Abde ne trouve personne (0-0, 52e) Abde frappe fort le coup franc venant de la gauche mais il prend tout le monde à défaut. Le ballon passe dans le dos de ses partenaires. Six mètres.

22:18 - Coup franc intéressant (0-0, 51e) Crochet dévastateur d'Abde qui enrhume Moussavou. Le Congolais tacle et offre un bon coup franc aux locaux.

22:16 - Le danger se rapproche (0-0, 49e) C'est le feu dans la défense du Congo ! Brahim Diaz centre fort pour En-Nesyri, trop court pour dévier la trajectoire du ballon.

22:15 - Abde trop court (0-0, 48e) À la lutte avec Atipo sur l'aile droite, Achraf Hakimi parvient à piquer un centre. Au second poteau, Abde ne peut pas rabattre suffisamment sa tête.

22:12 - C'est reparti ! (0-0, 46e) Le Congo lance le deuxième acte.

22:12 - Premier changement Avant la reprise du match, EN-Nesyri remplace Ben Seghir.

22:11 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent.

21:53 - Mi-temps (0-0) C'est la pause au Stade Prince Moulay Abdallah où le Maroc est accroché par le Congo (0-0).

21:52 - Pas de penalty ! (0-0, 50e) Brahim Diaz est furieux ! Devant la surface, le joueur du Real Madrid efface Makosso qui tacle dans la foulée. Déséquilibré, le n°10 ne parvient pas à frapper. Il réclame un penalty en vain.

21:51 - Atipo touché (0-0, 48e) À la lutte avec Ben Seghir pour récupérer un ballon, Atipo concède finalement un coup franc pour une faute avant de s'écrouler. Le défenseur semble souffrir de la cheville droite.

21:49 - Ben Seghir, encore lui (0-0, 47e) Alors qu'il y a quatre minutes de temps additionnel, Eliesse Ben Seghir tente sa chance de loin. Ndinga se couche bien au sol et détourne le ballon comme il peut.

21:47 - Abde enlève un but ! (0-0, 45e) Le Congo s'en sort bien ! À la limite d cela sortie de but, Hakimi parvient à centrer. Surpris, Abde manque son contrôle et saute pour reprendre le ballon dans les airs mais Ndinga dégage. Le cuir revient sur Ben Seghir qui reprend en première intention. Présent sur la trajectoire, Abde effleure le ballon de la tête et empêche l'ouverture du score.