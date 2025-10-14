Maroc - Congo : déjà qualifiés, les Lions de l'Atlas visent un record historique

Après 7 victoires en 7 matchs, le Maroc termine ce mardi ses qualifications pour la Coupe du monde 2026 ce mardi. Face au Congo, les Lions de l'Atlas peuvent rentrer dans l'histoire du football.

Le Maroc vise le 8/8. Déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026 qui aura lieu l'été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique, les Lions de l'Atlas ont remporté leur sept premières rencontres. Ce mardi soir, les coéquipiers d'Achraf Hakimi accueillent le Congo, dernier du groupe E et éliminé dans la course au Mondial. S'il n'y a pas d'enjeu qualificatif, le Maroc peut rentrer dans l'histoire. En l'emportant 2-1 face au Bahreïn jeudi dernier, les joueurs de Walid Regragui ont égalé le record mondial détenu par l'Espagne et l'Allemagne, auteurs de 15 victoires consécutives entre 2008 et 2009. Ce soir, les Marocains espèrent désormais entrer dans l'histoire en devenant la première sélection à remporter seize matchs d'affilée, une série entamée depuis juin 2024.

Pour y parvenir, le sélectionneur marocain pourra compter sur son trio offensif inarrêtable : Ayoub El Kaabi, principale menace offensive accompagné des deux ailiers percutants qui peuvent faire basculer une rencontre, Abde et Brahim Diaz. Si la clé du match pourra être l'intensité mise sur la pelouse du Stade Prince Moulay Abdallah de Rabah, nul doute que les Congolais chercheront à créer un exploit XXL, sauver l'honneur et décrocher une première victoire dans cette campagne de qualifications. Pour cela, l'attaquant Deo Bassinga sera la principale arme offensive congolaise, assisté par le milieu polyvalent et travailleur, Wilfrid Nkaya. Malgré une campagne compliquée, les Diables Rouges peuvent créer la surprise et faire tomber le Maroc en étant héroïques défensivement et en jouant les contres parfaitement.

À quelle heure débute Maroc - Congo ?

Le coup d'envoi du match de la 10e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 opposant le Maroc au Congo est prévu mardi 14 octobre à 21h00 au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat (Maroc).

Sur quelle chaîne regarder Maroc - Congo ?

Détenteur des droits TV des éliminatoires de la zone Afrique au Mondial 2026, L'Équipe Live diffusera l'affiche entre les Marocains et les Congolais.

Comment suivre Maroc - Congo en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la dernière rencontre des Lions de l'Atlas dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face au Congo sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur la Chaîne L'Équipe.

Quelles sont les compositions probables de Maroc - Congo ?

Maroc : Bono (G) - Hakimi, El Yamiq, Masina, Belammari - El Khannouss, El Aynaoui, Saibari - B.Diaz, El-Kaabi, Abde.

Congo : Ndinga (G) - Etou, Itoua, Makosso, Kapaya - Nongo, Ndockyt - Nkaya, Loemba, Moussayou, Bassinga.

Quels sont les pronostics de Maroc - Congo ?