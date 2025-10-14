"Impossible de rester debout longtemps" : les souffrances quotidiennes d'une ancienne légende du foot

Ancienne gloire du football, il vit désormais avec de grosses souffrances.

Ancien joueur de Levante (1997-2000), Valence (2000-2011) et Brighton (2011-2013) et sélectionné 38 fois avec l'Espagne, l'ailier Vicente, considéré pour beaucoup comme l'un des meilleurs joueurs à son poste, a rompu le silence ce lundi dans l'émission eMano a Mano ", un podcast vidéo du réseau SER.

"Si c'était psychologique, je serais bien maintenant. Je pourrais faire du vélo et jouer avec mon fils, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je peux marcher, je peux vivre plus ou moins décemment, mais je ne peux ni faire du vélo ni jouer au paddle-tennis. Je n'arrive pas à m'appuyer sur ma cheville, et depuis, j'ai subi trois opérations à la hanche droite et deux à la cheville. Je peux plus ou moins rester assis, j'ai mon petit coussin que je dois porter depuis ma première opération… J'espère pouvoir m'en débarrasser, mais pour l'instant, je ne peux pas. Je vais mieux, mais au début, je restais assis cinq minutes et je devais me lever car mes fesses me brûlaient. Maintenant, avec le temps, ma hanche va un peu mieux et ça s'est amélioré, mais j'utilise toujours le coussin. C'est impossible pour moi de rester debout pendant de longues périodes parce que je ne peux pas, parce que ma hanche commence à me faire mal, ma cheville aussi, alors j'y vais, je m'assois, je me lève, je m'assois, je me lève, je joue un peu..." a t-il expliqué très ému.

L'Espagnol a, durant sa carrière, remporté plusieurs titres avec 2 Liga (2001-02 et 2003-04), 1 Coupe de l'UEFA (2003-04), 1 Supercoupe d'Europe (2004) et 1 Coupe du Roi (2008).