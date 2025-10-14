Le maillot collector du Barça face au Real, une collaboration signée Ed Sheeran
Le Barça va affronter le Real Madrid le 26 octobre prochain avec un nouveau maillot collector.
Depuis plusieurs années, le Barça aime faire des maillots pour les collectionneurs avec des collaborations surprises. Une nouvelle fois, à l'occasion du Clasico entre Barcelone et le Real, les Catalans ont annoncé une nouvelle tunique avec la collaboration du chanteur Ed Sheeran. Le maillot des Catalans aura le logo de son dernier album studio, " Play ", qui apparaîtra également sur le maillot de l'équipe première féminine le 19 octobre contre Grenade. 11 exemplaires signés par Ed Sheeran, seront également mis en vente.
Barça kit, Sheeran drip— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025
@spotify @edsheeran pic.twitter.com/4Zj0JiVpAn
Depuis octobre 2022, Drake, Rosalía, les Rolling Stones, Karol G et Coldplay ont successivement été mis à l'honneur lors des précédentes confrontations face aux Madrilènes.