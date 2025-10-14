Recherché par la police, ce joueur a failli se faire arrêter avant un match de qualifications pour la Coupe du monde

La scène s'est produite ce lundi 13 octobre et a surpris tout le monde.

Scène cocasse lors de la rencontre des qualifications à la Coupe du monde 2026, entre le Nicaragua et le Costa Rica. Neuf membres de la police costaricienne sont intervenus à quelques minutes de l'entrée des deux équipes sur le terrain. Cette dernière avait pour mission d'arrêter l'un des joueurs de la sélection du Nicaragua, Byron Bonilla, accusé de ne pas avoir versé une pension alimentaire.

La Fédération nicaraguayenne de football (FENIFUT) s'est indignée de cette situation, jugée " inacceptable et injustifiable ", et a affirmé que cette situation a affecté la concentration de l'équipe et perturbé l'ambiance du groupe. " Nous sommes au Costa Rica depuis plus de 48 heures, pourquoi venir jusqu'aux vestiaires ? Nous allons porter plainte auprès de la FIFA et de la Concacaf. C'est honteux qu'une telle chose se produise."

Finalement, le montant réclamé avait été payé et le rapport correspondant avait été transmis au juge. Le joueur en question est entré en jeu un peu avant l'heure de jeu, mais n'a pas pu éviter la défaite.