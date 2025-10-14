Heure et chaîne TV du match Algérie - Ouganda

Les Algériens affrontent l'Ouganda ce mardi dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde.

Les Fennecs de l'Algérie sont déjà qualifiés pour la prochaine Coupe du monde 2026 après leur victoire il y a quelques jours face à la Somalie. Mais la qualification ne doit pas être synonyme de relâchement pour les Algériens surtout avec une CAN qui arrive dans quelques mois (janvier). L'objectif de Petkovic est de mettre en place une équipe au jeu plus fluide, plus collective et plus ambitieuse dans le jeu. La possession, le pressing coordonné et la gestion des transitions figurent au cœur de son travail depuis plusieurs semaines...

Heure Algérie - Ouganda

La rencontre entre l'Algérie et l'Ouganda aura lieu ce mardi à 18h00 au stade Hocine Aït Ahmed à Tizi-Ouzou.

Chaîne TV

Pour visionner le match en France, il faut être abonné à l'Equipe. Ainsi, il vous sera possible de suivre la rencontre via la plateforme de L'Equipe, L'Equipe Live Foot.