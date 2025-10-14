Cette règle qui pourrait permettre à la pire nation de participer à la Coupe du monde

La pire nation au classement Fifa pourrait participer à la prochaine Coupe du monde.

Alors que la phase régulière des qualifications de la Coupe du monde 2026 se terminent dans les quatre coins du monde, les barrages sont déjà dans l'état d'esprit de plusieurs équipes, notamment en Europe. Et avec la nouvelle formule qui accorde 16 places à l'Europe, Saint Marin, pire équipe au classement Fifa avec une 210e place, pourrait disputer le Mondial...

Dans le détail et pour être plus clair sur le système des qualifications, douze tickets seront attribués aux vainqueurs de groupe lors du tour de qualification, tandis que les quatre autres seront attribuées par un match de barrage entre 16 équipes : les douze deuxièmes et les quatre meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations n'ayant pas terminé parmi les deux premiers de leurs groupes respectifs. Et c'est là que Saint-Marin a un rôle à jouer.

Lors de l'édition 2024-25 de la Ligue des Nations, l'équipe nationale de Saint Marin a réalisé son plus grand exploit avec deux victoires contre le Liechtenstein et un match nul contre Gibraltar lui ont valu la première place de son groupe en Ligue D, la quatrième et dernière division continentale. Ce succès l'a placé pour la première fois de son histoire, sur la liste des bénéficiaires potentiels des barrages pour la Coupe du monde.

Engagé dans le groupe H des qualifications, Saint-Marin joue son dernier match contre la Roumanie... et doit espérer une grosse victoire des Roumains. La Roumanie ayant remporté son groupe C1 de la Ligue des nations, la qualification directe des Roumains pour les barrages ferait les affaires des Saint-Marinois. Saint-Marin pourrait également se qualifier pour les barrages si la Suède ou l'Irlande du Nord terminent dans les deux premiers de leurs groupes, car ils ont également remporté les groupes de la Ligue des Nations.