La villa de Lionel Messi à 11 millions d'euros à Ibiza menacée d'être partiellement démolie

En 2022, Lionel Messi, la star du foot argentin, s'est offert une splendide villa à Ibiza pour la bagatelle de 11 millions d'euros.

Lionel Messi, tout sourire sur le terrain avec Inter Miami, affronte quelques contrariétés sur l'île ensoleillée d'Ibiza. Pourquoi ? Eh bien, d'après le journal espagnol ABC, la belle villa de Messi est dans le collimateur des autorités locales. Et pour cause ! Avant que Lionel Messi ne la rachète en février 2022, des aménagements ont été réalisés dans le sous-sol et ces derniers n'étaient pas du tout sur les plans initiaux.

En raison de cette petite mésaventure architecturale, la mairie refuse catégoriquement de délivrer un précieux certificat d'habitabilité. Symboliquement, cela signifie que des parties de la maison, non conformes, pourraient bien être vouées à la démolition si le dossier ne trouve pas de solution rapide.

Face à cet imbroglio, Messi ne reste pas les bras croisés. Assisté d'un bataillon d'avocats, il cherche activement à résoudre cet épineux souci. Malheureusement, jusqu'à présent, le calendrier joue contre lui et les discussions avec la mairie de Sant Josep traînent en longueur. En effet, cette dernière a rappelé qu'elle ne délivrerait les documents certifiant la légalité de la propriété que si les espaces litigieux sont retirés sans condition.

Pas d'inquiétude pour Messi cependant, il peut toujours profiter de l'exceptionnelle superficie de 16 000 mètres carrés que propose son domaine. Avec une villa de 568 mètres carrés et une piscine de 92 mètres de long, il a de quoi se consoler. Les espaces en désaccord avec les plans originaux, comme quelques dépendances et un garage, ne compromettent pas son confort quotidien.

L'an dernier, la villa a été la cible de militants écologistes qui, en guise de protestation, l'ont taguée pour dénoncer les constructions perçues comme illégales à Ibiza.